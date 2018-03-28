協和電廠重油改燃氣 基隆市長林右昌提5點要求

2018年03月28日 15:13 中時 廖德修

環保署今（28日）下午召開的環境影響評估審查委員會，將討論協和發電廠更新改建計畫的環境影響一案，基隆市長林右昌發出書面聲明表示，協和電廠規劃從原來燃重油改為燃天然氣，可降低對基隆及週遭居民環境的污染，因此對本案「樂觀其成」。

不過林右昌也提出5點要求原則如下：

1. 要求採用最嚴謹的程序與標準來進行本案的環評審查。

2. 要求讓更多的專家學者參與，以充分討論。

3. 要求台電要與地方民意代表以及當地民眾充分說明溝通。

4..要求保障外木山漁民生計。

5..要求確保基隆港航運安全。

林右昌指出，協和電廠是全台唯一使用重油做為燃料的發電廠，也是基隆市最大的汙染來源。他上任後即要求台電採取多項措施，以大幅降低汙染物的排放。例如，環保局從104年起要求台電使用含硫份從0.5%降到0.3%的乾淨燃料，減少硫氧化物排放量；改善燃燒系統，以減少氮氧化物排放量；同時也要求靜電集塵器去除效率由原來的90%提升至95%，以減少粒狀汙染物排放量。

此外，也要求協和發電廠配合空氣品質及高汙染事件時將發電量降載，汙染防制減量措施納入許可證核發考量，而台電空氣品質監測站中也已增加PM2.5連續自動監測設備，並與環保局完成連線作業。

經過三年的努力，基隆市現在已成為台灣西部地區空氣品質最佳城市。

(中時)