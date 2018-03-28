運動企業認證 品牌形象一把罩

2018年03月28日 15:07 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

107年運動企業認證標章正式啟動。（嵌入自vamos sports）

107年度「運動企業認證標章」正式啟動！體育署27日舉辦「運動企業認證啟動記者會」，副署長王水文表示，往年因各界企業同心響應，認證所帶來的效益已在台灣職工心中彰顯出好感度，希望今年會有更多企業踴躍投件，達標獲證企業將出席10月公開授證典禮，透過i sports標章的殊榮替自身企業塑造友善品牌形象！

記者會以本年度口號「企業i sports 員力non stop」為主軸，鼓勵企業建立良好職場運動氛圍，強化員工身心健康狀態，進而回饋工作效率，提升績效表現，創造良性互利循環。

企業共同響應i運動企業認證。（體育署提供）

記者會特別邀請105及106年通過i sports運動企業認證之企業代表，分享公司對於職工運動推廣的成果，藉由案例分享讓更多企業共同響應，並進一步創造獨特企業運動文化。

勞動部統計台灣年平均工時為2,034小時，工作佔據員工每日超過3分之1的時間，長期處於工作狀態將影響身心健康，適當運動有利調節壓力及提供紓壓管道；而近年來企業面臨人才出走、徵才困難的問題，根據人力銀行調查，現在吸引求職者的職缺條件，除了薪資待遇及工作內容，職場環境與企業文化是更重要的考量因素，因此具有良好的企業形象及友善職場環境，將會是求才及留才的重要關鍵。

企業是否落實社會責任對於員工忠誠度及組織認同度有顯著影響，因此運動企業認證也欲將企業品牌深化及活動品質優化，鼓勵企業積極推動運動社團及相關活動，藉此關懷員工身體健康，提升組織認同及向心力，進而創造更高的工作效率，企業也將因廣泛善用運動企業認證標章於各項公司宣傳品，贏得好口碑的社會觀感；無論是對內穩固原有人才，或對外招募優質新人，皆相輔相成提升品牌價值。

為此，體育署作為堅實可靠的後盾也將提供豐富相關資源，如：運動指導員媒合補助、企業體育課程及體適能檢測、輔導訪視等，與企業攜手共同打造活力職場。

運動企業認證自105年開辦迄今，已有109家企業通過認證，希望本年度能夠擴散至更多的企業，持續建立臺灣企業運動風氣。107年運動企業申請期程為107年4月16日至6月15日，體育署歡迎各界企業一同打造健康活力職場，創造更多幸福企業。

(中時電子報)