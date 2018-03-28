兒童節快到了　兒童新樂園、貓纜祭免費優惠

兒童新樂園祭出好康，4月1日、4月4日到8日假期，兒童可免費入園，陪同的1名家長也能免費。（北捷提供）

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兒童節快到了，今年連同清明節共有5天連假，台北捷運公司推出兒童新樂園優惠，在4月1日、4月4日到8日連假期間，兒童都可免費入園，同行1名家長也可享免費；另外貓空纜車部分，這6天假期也祭出好康，國小以下兒童可不限次數免費搭乘，家長可帶小朋友出遊同樂。

北捷表示，持有2018兒童月摺頁、兒童數位學生證、學生證、健保卡的兒童，可在4月1日、4日到8日免費入園，同行家長也有1人可享免費。欣賞園區內「如果兒童劇團」演出，兒童享購票7折優惠，家長與兒童更有買一送一好康大方送；「VR虛擬王國」2人同行，第2人可以50元優惠價購買。

購買「AR海洋守護者」和園區一日票套票，平時需210元，假日要260元，現在憑2018兒童月摺頁購買，每人不但享有「AR海洋守護者」與「彩繪創世紀」100元破盤價，還能得到「VR虛擬實境」免費體驗1次。

另外，孩童搭乘園內的水果摩天輪、銀河號、飛天神奇號3項設施，結束時可自行抓取「ACE軟糖」，4月4日、5日每天限量4萬包，一人一把抓完為止；4月4日到29日期間，持有天文館發放闖關卡，不論是否闖關完成，都可兌換單次「免費遊樂券」一張。

貓空纜車部分，同樣在4月1日、4日到8日祭出免費優惠，國小以下兒童可持數位學生證感應貓纜車站閘門，或憑學生證、健保卡、2018兒童月摺頁兌換「免費搭乘券」，享有當天不限次數免費搭乘，不過陪同家長仍需購票進站。

(中時)

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