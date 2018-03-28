超幸運！他花1元買茶葉蛋 竟抽中百萬休旅車

2018年03月28日 15:15 中時電子報 張國欽

來自新北市的鄭竣文，今天獲得1份天上掉下來的禮物！他在嘉義燈會花1元買茶葉蛋，竟然抽中價值百萬元福斯商旅車。他接到主辦單位「台灣品生活文創國際股份公司」來電通知這個好消息，一度以為碰到詐騙集團，直到確認消費細節，才確定自己中了大獎，直呼太幸運了！

鄭竣文高興的說，他是趁著春節期間帶老婆回彰化娘家之餘，特地先南下嘉義參觀燈會，當時他經過一見購APP攤位，看見工作人員正好在促銷1元茶葉蛋，於是跟妻小停下腳步，先了解最新電商科技一見購APP，隨後在工作人員引導下完成下載，並立即用線上支付，花了1塊錢買了茶葉蛋，沒想到幾個簡單的下載動作，居然讓自己成為福斯商旅的百萬車款得主。

2018嘉義燈會風光結束，縣長張花冠力推下載APP抽福斯商旅Caddy Maxi活動，3月26日在張晉豪律師見證下抽出幸運兒，結果只花1元就把福斯商旅百萬車款開回家的鄭竣文，成了抽獎活動的幸運兒。

嘉義燈會科技燈區主打無現金交易市集，根據統計，有高達1006萬人次前往參觀，由「台灣品生活文創國際股份公司」負責的一見購APP攤位，為了推廣無現金交易，鼓勵遊客下載一見購APP，特別與福斯商旅合作，推出福斯商旅抽獎，總計獲得3萬次下載量，共有1333人符合抽獎資格。

(中時電子報)