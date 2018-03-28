士官長潑強鹼求和解 前妻怒控「當時要置我於死！」

2018年03月28日 15:20 中時 李文正

朱姓士官長淋妻強鹼，否認重傷害，僅坦承普通傷害罪。（報系資料照）

北市軍情局朱姓士官長，去年7月初，因妻子提出分居而潑灑強鹼，造成陳姓妻子頭部、背部2度灼傷，視力只剩下0.3，現在還在復健當中，士林地院開庭審理，朱否認犯下重傷害，僅稱普通傷害，希望能透過和解息事寧人，但陳女出庭證稱「他當時想要置我於死！」合議庭諭知候核辦，4月18日續行審理程序。

陳女出庭時說，去年7月1日下午她和朋友在外吃飯，兩人在Line訊息中爭執，朱傳訊「好自為之，會讓妳有個美好的回憶！」企圖恫嚇陳女，傍晚時，陳回到士林夜市附近的倉庫，發現自己的攤架上遭人潑漆，立刻聯想到是先生所為，隨即擔心家中的貓咪，是否因爭執會殃及愛貓。

陳剛進家門，聽到朱在屋內亂丟東西，正要安撫時，朱就提起兩桶液體往她頭上「慢慢淋下」，兩人拉扯中，腳步還被強鹼灼傷，當他大喊「很熱、很燙」想要找清水沖洗，朱還用手掐住她的脖子，整個人失控。事後，家中的水龍頭、蓮蓬頭都沒有水，害她不得已衝到1樓管理員，有好心人拿水幫忙清洗。

但朱的辯護律師認為，當時一場混亂，陳女的記憶有誤，朱並沒有要重傷害，雙方爭執後，拉扯中不小心潑濺，僅為普通傷害。

審判長詢問，8分滿的水桶很重，朱男1人如何一手提起、一手拉著陳女的手臂，陳女則回答，當時先生已經失去理智，他是「慢慢淋，淋完一桶又一桶」。

陳女表示，事發後3個月兩人已經達成和解，並且離婚，她認為信仰的問題不大，最嚴重是飼養2隻貓，婚前曾協議「如果要選先生，還是選貓，我會選貓」、「當下也是傻眼，有什麼事要做到這樣！」審判長諭知候核辦。

(中時)