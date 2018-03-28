士官長潑強鹼求和解 前妻怒控「當時要置我於死！」

陳姓女子遭擔任士官長的朱姓前夫用強鹼淋頭，她和解後仍堅持先生要置她於死，她希望「大事化小」。（李文正攝）

友善列印
中時
朱姓士官長淋妻強鹼，否認重傷害，僅坦承普通傷害罪。（報系資料照）

北市軍情局朱姓士官長，去年7月初，因妻子提出分居而潑灑強鹼，造成陳姓妻子頭部、背部2度灼傷，視力只剩下0.3，現在還在復健當中，士林地院開庭審理，朱否認犯下重傷害，僅稱普通傷害，希望能透過和解息事寧人，但陳女出庭證稱「他當時想要置我於死！」合議庭諭知候核辦，4月18日續行審理程序。

陳女出庭時說，去年7月1日下午她和朋友在外吃飯，兩人在Line訊息中爭執，朱傳訊「好自為之，會讓妳有個美好的回憶！」企圖恫嚇陳女，傍晚時，陳回到士林夜市附近的倉庫，發現自己的攤架上遭人潑漆，立刻聯想到是先生所為，隨即擔心家中的貓咪，是否因爭執會殃及愛貓。

陳剛進家門，聽到朱在屋內亂丟東西，正要安撫時，朱就提起兩桶液體往她頭上「慢慢淋下」，兩人拉扯中，腳步還被強鹼灼傷，當他大喊「很熱、很燙」想要找清水沖洗，朱還用手掐住她的脖子，整個人失控。事後，家中的水龍頭、蓮蓬頭都沒有水，害她不得已衝到1樓管理員，有好心人拿水幫忙清洗。

但朱的辯護律師認為，當時一場混亂，陳女的記憶有誤，朱並沒有要重傷害，雙方爭執後，拉扯中不小心潑濺，僅為普通傷害。

審判長詢問，8分滿的水桶很重，朱男1人如何一手提起、一手拉著陳女的手臂，陳女則回答，當時先生已經失去理智，他是「慢慢淋，淋完一桶又一桶」。

陳女表示，事發後3個月兩人已經達成和解，並且離婚，她認為信仰的問題不大，最嚴重是飼養2隻貓，婚前曾協議「如果要選先生，還是選貓，我會選貓」、「當下也是傻眼，有什麼事要做到這樣！」審判長諭知候核辦。

(中時)

超幸運！他花1元買茶葉蛋 竟抽中… 懼高症別看！爬40層樓高新北大橋…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。