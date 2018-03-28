草屯美食 鹿港輝鴻蚵仔煎 美味遠近馳名 天天門庭若市

草屯美食鹿港輝鴻蚵仔煎老闆盧劍鵬，開創味美可口蚵仔煎，鮮、甜掛保證，淋上特調醬料，更是讓人讚不絕口，因而遠近馳名。（楊樹煌攝）

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草屯美食鹿港輝鴻蚵仔煎專賣店的蚵仔煎，蚵仔酒、鮮蚵生吃及蚵仔酥，不但蚵仔超級大顆且超新鮮。（楊樹煌攝）

在南投縣提起「蚵仔煎」，喜愛台灣傳統小吃的饕客，幾乎都會異口同聲說，草屯碧山路夜市南投尚青鮮蚵料理專賣店的「草屯美食 鹿港輝鴻蚵仔煎」最好吃，可見其遠近馳名，且享譽口碑。

鹿港鮮蚵一向聞名，老家住鹿港的盧劍鵬和王富華夫婦，早年出身鹿港最早經營鮮蚵的輝鴻蚵仔煎，因自幼在養蚵和鮮蚵料理間打轉，練就一身辨識鮮蚵的本領，民國83年看中草屯沒有鮮蚵美食，毅然決定在草屯開店創業。

草屯輝鴻蚵仔煎老闆盧劍鵬夫婦，為使台灣唯一不臨海的南投縣，也能享受正港尚青的鹿港鮮蚵味，夫妻倆每天一早就從草屯至鹿港海邊，精選新鮮碩大肥美的蚵仔，因為「新鮮」對輝鴻而言，是百分百堅持。

他們的堅持，鮮蚵不過水，當日現做，鮮甜掛保證，當天未賣完，絕不留到隔日，就因堅持美味與鮮度共存的料理原則，非是最好，絕不上桌，因而打響名號，普獲饕客好評，該店除蚵仔煎，還有鮮蚵生吃和獨門的蚵仔酒，更是輝鴻蚵仔煎的人氣招牌，每天門庭若市。

除蚵仔煎，配上特調醬料，讓人讚不絕口，「蚵仔酒」更是堪稱一絕，用海龍、海馬、蛤蚧加數10種中藥材浸泡高梁酒1年以上，煮時再依客人酒力，調理酒味濃淡，據說是促進夫妻情趣最佳聖品，不僅補身，還媲美威而剛。

草屯輝鴻蚵仔煎位於草屯鎮碧山路62號，該店最暢銷的招牌菜有蚵仔煎50元、蚵仔酥150元、蚵仔生吃120元、白片蚵120元、蚵仔酒150元（未成年請勿飲酒）另有清蚵湯70元、香酥海龍300元、香酥蟋蟀300元。

(中時)

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