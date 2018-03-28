核二2號機運轉1天就跳機 初判蒸汽旁通閥壓力過大

圖為核二廠。（資料照／台電提供）

友善列印
中時電子報
、中時/
台電網站顯示，核二 2號機顯示運轉限制。（圖截自台電網站）

(16:00更新內容，初判蒸汽旁通閥壓力過大)原能會昨天審查同意台電核二2號機併聯申請，昨天下午12時55分起併聯發電，才一天就驚傳出2號機跳機。台電表示，目前初判是蒸汽旁通閥靈敏度測試調整引起，是一種自我安全保護作用。現正了解原因並排除。之後會再向原能會提出檢討報告，經核准後才會再度起動。

核二2號機併聯一天就跳機 台電：自我安全保護作動

藍委李彥秀今天爆料指出，核二廠2號機今天中午13點25分發生狀況，民進黨「非核家園」的牛皮又破了一個大洞。

原能會今天下午證實，核二廠2號機於今天（28日）下午1點25分發生反應爐急停（跳機），原因尚待進一步確認。

原能會表示，核二廠2號機於今天13:25反應爐功率約27%時，發生因中子偵測系統訊號動作，反應爐急停。機組安全停機，但急停原因目前進一步確認中，原因明確後相關資訊將再對外公布。

原能會說，後續台電公司須查明肇因並依《核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法》第18條規定，提出綜合檢討報告，經原能會核准後方可再起動運轉。

台電核二2號機，昨天中午併聯發電，但剛剛傳出疑似突然停機，網站上也顯示發電量歸零。台電表示，核二2號機昨(27)日中午12時55分併聯發電，並依計畫時程，於昨晚進行主汽機超速跳脫測試，並於今晨7時26分完成發電機第二次併聯，下午約1點25分左右，進行後續併聯測試時，反應爐產生保護動作而停機，目前初判是蒸汽旁通閥靈敏度測試調整引起，台電現正確認並排除，後續將向原能會提出綜合檢討報告，並經核准後才可再起動。

(中時電子報)

核二2號機併聯一天就跳機 台電：自我安全保護作動
賴揆接見羅伊斯 受贈《台旅法》… 宗教團體財務不公開 段宜康：面…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。