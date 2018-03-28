核二2號機運轉1天就跳機 初判蒸汽旁通閥壓力過大

2018年03月28日 15:16 中時電子報 即時新聞中心 、中時/ 廖德修 、 王玉樹 、中時/

台電網站顯示，核二 2號機顯示運轉限制。（圖截自台電網站）

(16:00更新內容，初判蒸汽旁通閥壓力過大)原能會昨天審查同意台電核二2號機併聯申請，昨天下午12時55分起併聯發電，才一天就驚傳出2號機跳機。台電表示，目前初判是蒸汽旁通閥靈敏度測試調整引起，是一種自我安全保護作用。現正了解原因並排除。之後會再向原能會提出檢討報告，經核准後才會再度起動。

藍委李彥秀今天爆料指出，核二廠2號機今天中午13點25分發生狀況，民進黨「非核家園」的牛皮又破了一個大洞。

原能會今天下午證實，核二廠2號機於今天（28日）下午1點25分發生反應爐急停（跳機），原因尚待進一步確認。

原能會表示，核二廠2號機於今天13:25反應爐功率約27%時，發生因中子偵測系統訊號動作，反應爐急停。機組安全停機，但急停原因目前進一步確認中，原因明確後相關資訊將再對外公布。

原能會說，後續台電公司須查明肇因並依《核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法》第18條規定，提出綜合檢討報告，經原能會核准後方可再起動運轉。

台電核二2號機，昨天中午併聯發電，但剛剛傳出疑似突然停機，網站上也顯示發電量歸零。台電表示，核二2號機昨(27)日中午12時55分併聯發電，並依計畫時程，於昨晚進行主汽機超速跳脫測試，並於今晨7時26分完成發電機第二次併聯，下午約1點25分左右，進行後續併聯測試時，反應爐產生保護動作而停機，目前初判是蒸汽旁通閥靈敏度測試調整引起，台電現正確認並排除，後續將向原能會提出綜合檢討報告，並經核准後才可再起動。

(中時電子報)