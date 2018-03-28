金正恩下榻釣魚台國賓館 擁有800年歷史的景觀

2018年03月28日 15:49 中時電子報 喻華德

北京玉淵潭東岸的釣魚臺，是北京著名的園林古跡之一，坐落在其中的釣魚臺國賓館，是中共領導人會見和宴請外國領導人來訪的主要場所。為慶祝1959年的國慶，周恩來提出建國賓館

據微信公眾號「共產黨員」報導，1958年8月17日至30日，中共中央在北戴河舉行了政治局擴大會議。會議決定，為慶祝中共建政成立10周年，要在北京建造一批包括人民大會堂在內的重大工程。考慮到屆時將邀請多國領導人政要來華，周恩來總理提出建造一座高級國賓館，供出席慶典的國家領導人下榻。

釣魚檯國賓館十八號樓，共接待了六百多位外國元首和政府領導人，被稱為「總統樓」。（圖/中新社 2004年11月15日)

釣魚臺相傳金章宗完顏璟（金朝第六位皇帝）曾在此釣魚，故後人稱金章宗釣魚古臺。放眼望去，玉淵潭全景盡收眼底。園內，玲瓏的假山、曲折的小徑和潺潺的流水組成天然園林畫。在玉淵潭與湖相連的潭邊，還有一座上有乾隆親筆書寫的「釣魚臺」橫幅在正門上，牆上還有乾隆書寫的《釣魚臺詩》石刻。選址小組決定，國賓館的位置就選在西郊釣魚臺的遺跡上。黨中央經研究討論，最終批准了選址小組的報告。

邊設計、邊施工

設計工作由著名的建築師張開濟主持。 時值中共建政不久，當時尚無星級飯店的概念，而且釣魚臺本身就是風景別致的古典園林。主持設計的張開濟說：「作為接待各國政要之處，這種別墅要體現秀美，在賞心悅目的同時又要非常大氣。」

在設計施工過程中，由於時間緊迫，賓館的工程幾乎是邊設計、邊施工。每到夜晚，設計室整夜燈火通明，施工單位負責人在現場等設計圖。經常是基礎設計圖在午夜完成，施工人員馬上拿到工地，連夜施工，分秒必爭。

釣魚臺國賓館芳菲苑。（圖/新華社 2004年2月24日）

為營造風格獨特的園林建築，釣魚臺國賓館種植栽培了4萬株花木，300棵油松，數百株櫻桃、白玉蘭、牡丹、紫羅蘭等。一年的時間，賓館內興建了15幢風格各異的別墅。建成時，周恩來說：「人家搞的是大建築，你們搞的是優美怡靜的大環境。裡裡外外精雕細刻，整體上像是一座大的森林公園！這麼短的時間，不容易呀！」

「外交無小事」， 國賓衛士為樹立光輝形象

在釣魚臺國賓館，受到外賓高度讚揚的首先是國賓衛士。在此擔任警衛任務的是武警北京總隊的一個中隊。

1984年春，美國總統雷根偕夫人訪華。離開北京前夕，在大陸政府舉行的送別宴會上，他多方面談自己的感受。當話題轉到接待工作時，他微笑著豎起大拇指，由衷地稱讚道：「大陸的禮儀兵，準確地說就是國賓館的衛士們，他們是全世界第一流的士兵！」

從金代的郊遊勝地、清代的皇家行宮，到中共建政外事活動的重要場所，釣魚臺已在歷史變遷中走過800年的歲月崢嶸。莊嚴又神秘，成為人們記憶中不可或缺的一部分。

(中時電子報)