國防部、南亞技術學院 成立首所ROTC專業大學

2018年03月28日 15:25 中時 賴佑維

國防部為落實募兵政策，鼓勵年輕人加入國軍，和南亞技術學院合作，成立全國第1所國防部大學儲備軍官訓練團（ROTC）專業大學，學生若通過體檢、體能測驗、智力測驗、口試等，就能4年免學雜費、住宿費，每月還有最高2萬4千元生活費。

國防部副部長沈一鳴表示，南亞技術學院相當用心，鼓勵學生踴躍從軍，老師更是全員總動員，推動相關政策，今年第1梯次ROTC就有24位學生報名。他又說，剛剛進入校門時，見到ROTC的學生穿著迷彩服，精神奕奕絲毫不輸給正在服役的軍人。

沈一鳴又說，國軍推動募兵制以來，為了拓展軍官的來源，去年開始推展ROTC的政策，截至目前為止，已經跟123所公私立大學完成簽約，也開設了6處教育中心。加入ROTC的學生人數，從前年的17位成長到去年的196位。而今年的成效更好，第1梯次就有285位。相信ROTC專業大學揭牌運作後，能夠吸引更多優秀學生。

校方表示，設立ROTC專業大學後，學生們考取南亞技術學院後，若有意願就可以在等待入學的時候提出申請，若通過就能在1年級上學期成為ROTC的一員。校方又說，若是其他學校，需要等到入學後，1年級下學期才能加入ROTC。此外除了4年免學雜費、住宿費，國防部每月補助1萬2千元生活費及每學期5千元生活費，校方為了吸引更多優秀學生，更加碼補助生活費，成績優秀的學生最高每月可領2萬4千元。

目前學校加入ROTC的學生林群閔在海軍陸戰隊服軍事訓練役時，就想要投身軍旅，但自己目標是擔任軍官，因此決定結訓後再投身ROTC，而非服訓練役時轉服志願役當兵。他說，海軍陸戰隊有精實的訓練，自己也希望保家衛國。

(中時)