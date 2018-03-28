教團要求降低個人申請、繁星推薦招生比例

新北市教育產業工會等團體今天召開記者會，指大學「個人申請」及「繁星推薦」的招生比例太高，他們認為應該調降。（林志成攝）

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大學「個人申請」入學第一階段篩選今天揭曉，多個教團指控，今年「個人申請」招生名額有5萬6000多個，創歷年新高，導致撞期嚴重，影響學生選擇權。他們要求降低「個人申請」及「繁星推薦」的招生比例，才能解決問題。

新北市教育產業工會、台北市學校教育產業工會及全國12年國教家長聯盟等團體今天召開記者會說，今年「個人申請」及「繁星推薦」共要招7萬3000多個學生，占大學招生總額的67％，其中「個人申請」創歷年新高，顯示學測成績依然成為招生主流。

新北市教育產業工會秘書長李曼麗說，因為「個人申請」人數太多，才會出現二階甄試嚴重的撞期問題。如果未來「個人申請」取代一切，那撞期絕對不可能解決，6個志願也絕對不夠，因為大家都加入戰場，學生的選擇權一定會被嚴重限縮。

李曼麗指出，教改這幾年來，大學招生一直往「個人申請」傾斜，例如清大、交大理工科系有8、9成就是以此管道招生。在決定一階申請讀哪裡、二階去哪裡面試時，運氣還會左右申請結果順不順利。

全國12年國教家長聯盟理事長陳綺貞哽咽的說，她小孩今年參加「個人申請」，通過4個系第一階段篩選，但其中3個系的第二階段甄試卻撞期，該如何抉擇，讓他們苦惱。幸好，其中3校都位在台北，面試時也都願意給考生彈性，因此他們決定「飛車趕場」來完成這件事。

新店高中化學老師楊漢倩表示，大學愈來愈依賴「個人申請」招生，但公平性卻被質疑，她就有學生未依規定準備備審資料，仍被學校錄取。此外，「個人申請」的市場大，她有個學生現在讀大一，就以幫人做備審資料賺錢。

(中時)

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