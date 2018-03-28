「連抽衛生紙都痛」 她花了20年才找到病因

2018年03月28日 15:30 中時 倪浩倫

罹患類風溼性關節炎30年的病友范女士，經治療後，病情已獲得控制，現還能打起毛線，幫家人織圍巾或毛衣。（倪浩倫攝）

一名65歲的范女士，身體在30年前出現異狀，手指關節逐漸扭曲變形，連開門、如廁後用衛生紙等小動作，都會痛到無法進行，遍尋骨科、復健科、中醫都治不好，家人還一度認為她「卡到陰」，進而帶往寺廟求神問卜，拖了20年才終於確診「類風溼性關節炎（簡稱RA）」，經治療後，現生活幾乎恢復正常，一圓「幫家人打毛線」的夢想。

收治該病例的振興醫院過敏免疫風濕科兼一般內科主任林孝義說，今年有國外研究指出，超過5成的RA患者未按時用藥，當中有21％是不相信這病治的好、心生沮喪所致；他解釋，RA是一種慢性自體免疫疾病，身體免疫系統誤攻擊自身關節，如果未及時治療，短短半年到數年的時間，關節便會扭曲變形。

65歲的范女士，30多歲時，手指關節開始出現不適，並漸漸扭曲變形，當時看遍了骨科、復健科、中醫等醫師，均以為是痛風、乾癬、紅斑性狼瘡，還有醫師跟她坦言「我盡力了，但真的治不好你」，就這樣持續了20年，才終於確診是罹患類風溼性關節炎，並開始接受適當的治療。

范女士說，這20年間，除了關節變形，她連轉門把的喇叭鎖，如廁後抽衛生紙等小動作，都會痛到無法進行，之後甚至連呼吸、講話都會痛，每天都痛不欲生，走在河堤時「都常有跳下去的輕生念頭」；她還笑著分享，因為半夜常痛到睡不著，曾有次凌晨站在窗邊發呆時，看見一樓有小偷想闖入偷東西，大聲怒斥嚇走對方的趣事。

現有包括生物製劑、小分子口服藥物等療法，能有效治療類風溼性關節炎，且是有條件的納健保給付；范女士經治療後，生活現已恢復正常，甚至能打起毛線，一圓幫家人織圍巾毛衣的夢想。

林孝義提醒，有些病友以為關節不痛就等於「好了」，進而自行停藥或減藥，反而讓關節在無形中持續被破壞，病友無論症狀如何，都應定期回診，讓醫師評估狀況，並遵循醫囑來服藥，才能得到最好的治療效果。

(中時)