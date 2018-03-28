新航波音787-10全新客艙亮相 酷炫時尚喔！

2018年03月28日 15:39 工商 姚舜

旅客搭新航787-10客機經濟艙可在個人的11.6英吋Full HD觸控式螢幕上，觀看KrisWorld銀刃世界提供之上千部的電影。(圖／新航)

在全球第一架787-10客機自波音公司位於南卡羅萊納州北查爾斯頓市的生產工廠飛抵新加坡後，新加坡航空（新航）今日於全新的波音787-10客機上發表新一代的區域航班客艙產品，重新定義八小時航程內的飛行體驗。

新航全新的787-10採兩客艙配置，包括36個商務艙座椅與301個經濟艙座椅，共可搭載337位旅客。其中商務艙座椅可調整成全平躺的睡床，且每個座位都可直接進出走道。經濟艙座椅以人體工學設計並符合人體曲線，頭靠可六向調整。此外，所有旅客均可使用myKrisWorld我的銀刃世界，享有個人化的機上娛樂體驗。

法國Stelia航太公司生產的787-10全新區域航班商務艙座椅，每個座椅都正面向前方，採每排1-2-1方式交錯配置，每個座位都能直接進出走道。每張座椅能後仰成長度76英吋的全平躺睡床，讓商務艙旅客即使在飛行時間較短的航班上，也能舒適地休憩。座位上配備18英吋的個人Full HD觸控式螢幕，屢獲大獎的KrisWorld銀刃世界機上娛樂系統由Panasonic最新的eX3系統驅動，提供旅客眾多的選項，能在旅程中獲得充分的放鬆。

每張座椅的寬度達26英吋，並具有高度可升降的扶手。旅客不管是單獨旅行或攜伴同遊，兩張座椅中間的隔板可依照每位旅客的需求調整，提供不同程度的隱私。

旅客同時能享有其它更優化飛行體驗的功能，例如充足的置物空間可收納個人物品、附有充電插座及USB連接埠的商務面板，以及可調整照明強度的整合式閱讀燈。

由RECARO公司設計與生產的全新經濟艙座椅，同時也提供強化的機上體驗。全新787-10客機每排以3-3-3型式配置的301張經濟艙座椅，人體工學設計的背靠能服貼背部，更為舒適，頭靠可六向調整且有可彎折側翼，提供更多頸部支撐。經濟艙旅客也可在個人的11.6英吋Full HD觸控式螢幕上，觀看KrisWorld銀刃世界提供之上千部的電影、電視劇、音樂節目與遊戲等豐富選項，享受更強大的娛樂體驗。

經濟艙其它特色，包括可收納個人物品的個人置物空間，外套掛鉤、USB連接埠以及座椅內建的電源插座。

所有全新787-10客機的旅客，都可透過myKrisWorld我的銀刃世界在使用個人機上娛樂系統時擁有更多的自主掌控權，這是全球第一套可以可客製化的機上娛樂系統。myKrisWorld我的銀刃世界可依據旅客喜好與觀賞紀錄提供影音內容推薦，新航獎勵計劃KrisFlyer會員可以使用書籤標記影音選擇並記錄播放點，暫停之後可從中斷處重新開始播放，更可以為下一段航班儲存喜好設定。

在KrisWorld銀刃世界上，新航同時也是全世界第一家提供來自Toca Boca 與Sago Mini公司的暢銷遊戲的航空公司。這些遊戲初期將在787-10客機上提供，後續也將在新航機隊的其它機型上推出。

全新787-10同時也配備Panasonic全球通訊服務的機上WiFi無線網路，以及由Panasonic獨資擁有之子公司Aeromobile所提供的GSM通話服務。

新航表示，針對初期20架787-10客機上導入全新區域航班機艙產品，投資金額高達3.5億美元。

新航是787-10客機的啟始客戶、也是最大的客戶，一共擁有49架此型飛機的確認訂單。新航同時擁有20架777-9的確認訂單，並預計於2021/2022會計年度開始進行交機。

2018年5月起，大阪與伯斯將是全新787-10首波執飛的航點。在開啟定期航班之前，這架新飛機將執飛部份新加坡往返曼谷與吉隆坡的航班，以進行機組員訓練。

(工商)