大學1階段放榜　基隆各高中表現亮眼

2018年03月28日 15:44 中時 張穎齊

大學申請入學第1階段今（28）日放榜，共有109人通過國立大學校系，其中榜首陳品竹（左）、張皓喆（右）雙雙通過台大篩選。（二信高中提供）

大學申請入學第1階段今（28）日放榜，國立基隆高中共有375人通過申請，其中國立179人、私立196人，更有24位同學6個校系全部通過；國立基隆女中則統計，有202人通過第1階段；私立二信高中則是109人通過國立大學校系。

基隆高中表示，繼今年繁星共有88人上榜後，此次通過國立大學179人次，比去年還要多62人。另外國立大學通過最多排名是，清大27人、台南大學25人、台藝大22人、台北市立大學21人，成績出色。

基隆女中則統計，共有254人參加個人申請，其中202人通過第1階段，有6位同學通過6校系篩選、13位同學通過5個校系篩選。

二信高中指出，共有109人通過國立大學校系，其中榜首陳品竹6個校系全部都是國立大學，張皓喆、李星翰則是5個國立校系，而陳品竹及張皓喆也是唯二通過台大的學生。

二信高中表示，陳品竹家境並不寬裕，但卻通過了包含台北醫學大學、長庚大學醫學系及台大、陽明等6校系，另正等待陽明大學醫學系繁星第2階段放榜，若順利錄取的話，她將首選陽明大學醫學系，其次才會選擇台北大學醫學系公費生，以減低父母的經濟壓力，同時可以實現自己當醫生幫助病人的夢想。

(中時)