血液淨化科技獨步全球 中原教授張雍獲頒傑出亞洲研究員暨工程師

2018年03月28日 15:42 旺報 李侑珊

中原大學化工系教授張雍，獲頒2017「傑出亞洲研究員暨工程師獎」。左-日本化學工程師學會會長藤原健嗣，右-中原大學化工系教授張雍。（中原大學提供）

為確保輸血過程與醫療品質，減除白血球之血品運用，在醫學上已是國際趨勢。中原大學化學工程學系教授暨薄膜科技研發中心主任張雍研發的「人體血液減除白血球系統」創新研究成果，於今年3月在日本大阪關西召開的第83屆日本化學工程師學會（Society of Chemical Engineers, Japan; SCEJ）學術年會中首度發表，更以該項突破性成果在國際脫穎而出，獲頒2017年「傑出亞洲研究員和工程師獎」。

由日本化學工程師學會（SCEJ）設立的「傑出亞洲研究員和工程師獎」（The SCEJ Award for Outstanding Asian Researcher and Engineer），每年遴選亞洲區1至2位45歲以下具有傑出研究、突破觀點和具體成就的化工科技工作者，為亞太地區學研界獎勵傑出研究貢獻的重要榮譽。

張雍提出的「人體血液減除白血球系統」研究成果，透過選擇性細胞吸附薄膜生產技術，以及獨特的化學分子結構設計，讓血液過濾白血球數量、血液過濾速率達到最高效能，是醫療技術上的重大創新，可望讓病患在醫療手術的輸血過程中，受到更安心的醫療品質。而他的研究為該獎自2011年創立以來，亞洲地區第4位獲獎的台灣年輕學者，更是繼台灣大學、清華大學等國立名校之後，首位私立大學教授獲此殊榮。

張雍專精於薄膜科學、生物惰性材料設計、血球純化分離、智能仿生與血液醫材等研究領域，多年來憑藉其卓越、創新的研究成果，不僅獲選為中原大學最年輕的特聘教授殊榮，並榮獲科技部「吳大猷先生紀念獎」、科技部產學成果優良獎、中華民國高分子學會傑出高分子青年科技獎、及日本化學學會高分子領域生醫材料研究獎等高度肯定。

投入生醫薄膜應用領域已有12年的張雍，自2006年開始，即從事高階血液淨化相關研究，並與台北捐血中心與馬偕醫院等合作臨床試驗，開發減白過濾原型器研發成果。

2016年，張雍教授更以校園公司創辦人身份，帶領兩位博士班學生陳彥文與鍾政峯，創設「PuriBlood普瑞博生技股份有限公司」，將其發展高階血液淨化等相關醫材研究成果，運用於血液透析、減除白血球等用途，更以其研發成果榮獲第13屆國家新創獎之殊榮。

張雍表示，很多輸血後造成的不良反應，常與血液中白血球所釋放出來的細胞介質有關。目前歐美先進國家制定的血液減白相關法規，白血球殘留指標規定為千分之一。而透過「人體血液減除白血球系統」，白血球殘留指標可達到萬分之一，並在20分鐘之內，完成500c.c的血液過濾流速。不論是減白過濾效能、血液過濾速度，均已突破國際大廠的技術。目前預計今年年底完成申請美國食品藥物管理局(FDA)、台灣衛福部食品藥物管理署(TFDA)的認證許可，讓這項突破性的高階醫材產品能夠全面推行使用，造福人群。

中原大學校長張光正指出，中原長期以來推動研究發展不遺餘力，除了與業界實務合作，提供更友善的產學研究場域，也提供多項研發獎勵及補助措施，例如打造國際級智能化產學大樓基地，以及獨創「隨需」的研究補助措施，幫助研究者不因經費挹注的中斷而放棄研究計畫的進行。此外，更積極培育具備研究潛力的年輕學者，積累更多學術能量，讓中原強大的產研能量能夠領航台灣、躍升國際。

(旺報)