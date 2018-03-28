6成年輕人願因惠台去對岸 創投老總：有機會變成李嘉誠

2018年03月28日 15:40 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

創造李嘉誠般的企業奇蹟，台灣年輕人也有機會！熟悉兩岸的創投老將黃齊元表示，對岸推出惠台措施，民調顯示6成年輕人有意願赴陸。他鼓勵台灣年輕人，把自己想像成50多年前的李嘉誠，一無所有卻抓住趨勢，創造出屬於自己的不朽王國。

藍濤亞洲總裁黃齊元日前在部落格發文，提到對岸惠台措施帶給台灣年輕人的可能機遇。他在文中提到，從剛宣布交棒的李嘉誠身上，可看到一個成功企業家的重要特質：抓住趨勢。他在1950年代末期即看好香港房地產、嗅覺敏銳；1979年他趁著英資洋行逐漸沒落之際，大膽併購了和黃，奠定後來事業基礎；之後他前進中國、布局歐洲和跨足新科技，都早於他人。

黃齊元分析，李嘉誠的策略就是不斷轉型，跨領域、跨地域、跨世代，所以他的帝國能不斷成長。台灣企業家固守本業，固然是一種美德，但往往無法往其他地方看。台灣最像李嘉誠的企業家則是尹衍樑，他從紡織起家，跨入金融，又轉進零售，近年開始進軍生技。

黃齊元拿兩岸三地企業家作比較，台灣略勝香港一籌，但遠遠不及大陸的企業家們。中國大陸富豪，阿里馬雲（53）、騰訊馬化騰（46）、百度李彥宏（49）、奇虎周鴻禕（47）以及小米創辦人雷軍（48），這些人均因新經濟而致富，且都春華正茂，至少還有20年好光景，63歲的萬達王健林則是唯一例外。

觀察中國未來前景，富豪排行榜是一個指標。黃齊元說，中國大陸的富豪名單，完全可和美國PK，陣容不輸貝佐思、蓋茲、祖克伯和巴菲特等人。這說明中國經濟已成功轉型，以創新為主要驅動引擎，並非只靠國企和房地產。

遠見最新民意調查說，有4成的台灣年輕人認為大陸對台灣是善意的，有6成1的年輕族群會因惠台去大陸發展。台灣未來的希望在年輕人，他們比李嘉誠更聰明，懂得掌握機遇，不會把自己前途交給選不出校長的大學！

這是一個超級動盪的大時代，黃齊元鼓勵年輕人，把自己想像成50多年前的李嘉誠，一無所有，卻抓住趨勢，創造了不朽王國。

過去30年台灣人主要靠「機會財」和「管理財」賺錢，未來應轉型賺「創新財」和「整合財」。李嘉誠靠機會財起家，郭台銘靠管理財出線，然而他們真正飛黃騰達卻是靠後兩者。

黃齊元認為，人成功除了自助，還要天助，在對的時間對的地點做對的事。在經歷了無數挫折之後，台灣年輕人突然感覺好像有再一次把事情做對的機會，這是遠見民調所透露出的訊息。

(中時電子報)