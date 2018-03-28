懼高症別看！爬40層樓高新北大橋 極限男是他

3男爬上高達40層樓高的新北大橋。（截自hh1997ss的Instagram）

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中時電子報
、中天新聞/、譚可盟
腳下僅50公分 3男攀新北大橋搏命自拍
hh1997ss分享許多「極限照」。（截自hh1997ss的Instagram）
hh1997ss許多張照片，有懼高症的人別看。（截自hh1997ss的Instagram）

3名男子本月初爬上高達40層樓的新北大橋塔柱，「搏命畫面」由空拍機拍下，放上Instagram帳號hh1997ss，吸引眾多粉絲欣賞。據了解hh1997ss帳號屬於李翰昇，他畢業於臺灣戲曲學院民俗技藝學系，根本可說是「練家子」。

新北大橋為連接台灣新北市三重區二重疏洪道兩岸的橋梁，是亞洲最長的對稱型「單橋塔斜張橋」，橋塔柱的高度高達135.75公尺（約40層大樓高度）。這3名男子究竟是如何爬上135.75公尺的塔橋？網友驚嘆之餘，也有人覺得不可置信，留言詢問「是真的爬上去，還是合成，這會造成誤解」。

hh1997ss的Instagram自我介紹寫道：「Hans 快門聲，改變了我的一生」，而他在Instagram上分享的照片，有許多是在世界各地如東京、北京、香港、台灣等地拍攝的「極限照」，不是雙腳懸空坐在高樓，就是站在極高建築頂上，屢屢引來「帥」、「狂」、「極讚」、「超屌」、「好扯」等讚語。

不過，據蘋果報導，三重警方表示，將查明釐清3男身分及動機，並呼籲民眾別做這種危險的行為，以免浪費社會資源。

(中時電子報)

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