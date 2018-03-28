宗教團體財務不公開 段宜康：面對「善霸」就沒轍？

2018年03月28日 16:01 中時 周毓翔

立法院司法法制委員會初審《財團法人法》，關於宗教團體到底能不能納入該法管理引發激辯。民進黨立委段宜康質詢內政部次長邱昌嶽，宗教團體財務透明化有什麼不可以？邱昌嶽無奈表示，「很多事天經定義，碰到宗教信仰就...」段宜康打斷他，怒批，「就是因為我們不夠勇敢，對付惡霸很勇敢，遇到『善霸』就沒勇氣！」

國民黨立委賴士葆質詢法務部次長陳明堂，宗教團體到底該不該納入《財團法人法》，陳明堂表示，當初宗教的部分是交由內政部去訂定，但後來內政部遭遇一些事情暫停，若依照目前的修法狀況，就是一律適用《財團法人法》，至於宗教團體到底要不要排除，會尊重立委提案。

賴士葆接著質詢邱昌嶽是什麼事情耽擱了內政部提出《宗教團體法》？邱昌嶽表示，主要是宗教團體對於財務公開的部分有意見，宗教團體認為公開財務是侵犯信仰自由，反對力量很大，但如果《宗教團體法》沒有出來，仍是回到《財團法人法》適用。

段宜康也痛批，公開財務就是侵犯信仰自由？他認為根本不需要排除宗教團體，反而對於宗教團體的監督應該要更嚴謹，否則同樣是民間法人的其他團體，都乾脆在名字前面加個「佛教」、「基督教」好了，「因為那就是個護身符！」

段宜康認為，面對宗教團體不該退縮，每次遇到宗教的問題就會發生動員來抗議，然後再用選票威脅，動員政黨、買報紙廣告施壓，藍綠都一樣，但如果不嚴格監督宗教團體，政府又憑什麼要求其他財團法人？有什麼立場要求？內政部不管是要另立專法還是要全部納入《財團法人法》都該拿出態度。

(中時)