107年台中市優質枇杷果品評鑑 彭成輝勇奪總冠軍

2018年03月28日 16:05 中時 陳世宗

台中市枇杷產量全國第一，占全台近65％，果粒大、質感好，色澤橙紅且甜而多汁。（陳世宗翻攝）

台中市政府農業局為提升枇杷栽培技術及果品品質，讓消費者能安心選購優質產品，28日特舉辦「107年台中市優質枇杷果品評鑑活動」，共有83位農民參加，分A、B組進行評鑑，由農友彭成輝勇奪總冠軍殊榮；藉此加強重質勝於重量的生產觀念，推廣在地優質枇杷及打開知名度。

農業局指出，參與評鑑的83位果農分別來自新社區、太平區及北屯區！邀請農委會農糧署及農業學術研究等領域專家擔任評審委員；根據外觀（包含清潔、形狀、大小整齊度、色澤均一度等）、風味肉質及糖度等項目審查，由彭成輝拿下總冠軍成績93.6分。

農業局表示，其中B組第一名農友周大霖也不惶多讓獲評93分，成為本年度的「枇杷達人」；第二名為A組游証閔及林常鄉，B組為黃大瑋及張和順；第三名為A組李安永、徐志彬及詹貴溶；B組為李國成、黃煙及黃玲紅獲獎。

總冠軍彭成輝為產銷班班長，種植枇杷已有40餘年經驗！他認為目前面臨最大挑戰是如何維持土壤地力，若長年使用較低成本的化學肥料易導致土壤酸化，他將枇杷樹當做自己的孩子般照顧；最重要一點是盡量使用有機質肥料代替化肥，配合使用益菌肥來改良土質。

種植枇杷近50年周大霖表示，使用有機質肥料來照顧枇杷是他特別堅持的一環，有機質肥料成本高，使用量亦比速效型的化肥來得多；使用有機肥種植枇杷需投入更高成本與勞力，加上平常照顧枇杷園時手工除草等工作，需要「不服輸、不怕苦」精神，才能種出最好吃的枇杷。

農業局強調，台中市枇杷產量全國第一，占全台近65％，果粒大、質感好，色澤橙紅且甜而多汁；經由市府輔導打入全國市場成為優質枇杷的領導品牌，3月起陸續採收目前正進入盛產期，地產地銷質量俱佳，邀請市民把握機會品嚐當季香甜可口的黃金枇杷果。

訂購電話，新社區農會：04-25811511，太平區農會：04-22781148，台中地區農會：04-23017713

(中時)