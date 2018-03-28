亞洲飯店首例！台北亞都、台中亞緻客房全面導入iPad

麗緻餐旅集團旗下台北亞都、台中亞緻大飯店 411間客房全面導入Apple iPad，創亞洲飯店與蘋果電腦作合作先例。（圖／麗緻餐旅集團）

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麗緻餐旅集團攜手蘋果電腦合作，以iPad整合房控系統、客房服務、食宿預訂、會員機制。（圖／麗緻餐旅集團）

在蘋果電腦公司力挺下，麗緻餐旅集團董事總經理徐儷萍今(28)日正式宣布，旗下台北亞都麗緻大飯店及台中亞緻大飯店總計411間客房，即日起全面導入並啟用數位新設備─Apple iPad，透過蘋果電腦、軟硬體開發團隊的全力協助，不僅整合房控系統、客房服務、旅遊資訊等，更藉由串接旅客個人資訊，達到飯店智慧化、服務個人化、客房無紙化及資訊系統化的四大目標。

徐儷萍並指出，今年底前兩家飯店將啟用語音控制(Siri)功能，透過多國語言住房可即時操作所有客房內服務，如同為每一位旅客量身打造獨一無二的隨身管家。

麗緻餐旅集團與蘋果電腦的合作，不僅是台灣飯店全面應用的創新首例，也是蘋果電腦於亞洲飯店的全新商業合作模式，不僅引發旅客好奇，也值得市場同業關注。

徐儷萍強調，科技業與觀光旅遊業緊密合作，有助觀光產業升級並為客人創造新的價值體驗。麗緻餐旅集團核心精神仍是人與人間的互動及溫度，藉由導入數位設備，不單是讓從家到旅行目的地能無縫接軌，更幫助第一線服務人員專注於提升服務品質。

徐儷萍表示，麗緻餐旅與蘋果合作花費一年時間籌備、投資超過1500萬元，由管理團隊以旅客需求為設想，由蘋果電腦全力支持硬體系統佈建、應用介面開發到iPad測試，如今終於正式全面上線，入住飯店的旅客除原本無微不至的貼心服務外，還可體驗「未來飯店」的便利與舒適。

在所有相關印刷品內容全數收納進iPad後，徐儷萍表示，預估台北、台中兩間飯店每年節省超過3萬5千張紙，累積高度逾12座杜拜塔。而在飯店智慧化項目中，則以房控系統可輕鬆操作房內照明、空調溫度，與多種客房服務功能為重點，並預訂飯店所屬餐廳。此外，iPad也連接緻友會員系統，會員能查詢點數及預訂旗下7間姊妹飯店，以單一平台實現所有食宿預訂計畫。

徐儷萍並指出，為支援個人化服務，此次也藉由導入全新設備之際，從訂房、入住、客房服務、餐廳訂位的全流程，整合系統化資訊，將顧客消費喜好、住宿需求完整串聯，於後端系統進行數據分析，作為持續改良服務流程的依據，帶動服務品質的具體提升作為。

(工商)

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