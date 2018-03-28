MLB》2018新球季引爆！ 不能不看的國聯5大重點

2018年03月28日 16:14 中時電子報 林宋以情

迫不及待的MLB大聯盟2018年新球季，台灣時間30日正式點燃戰火，去年由美聯太空人隊奪下隊史首冠，新球季2016年世界大賽冠軍小熊添進日籍強投達比修有，牽動國聯冠軍賭盤，國民被看好能扳倒洋基捧隊史首冠，開打前夕觀賽重點搶先看。

《運動畫刊》神預測？國民一圓首冠夢

去年開季也曾被視為奪冠熱門，但國民隊總是虎頭蛇尾，今年同樣由賽揚王牌投手薛爾瑟(Max Scherzer)領銜、以及去年下半季含兩場季後賽自責分率0.70的天才小史(Stephen Strasburg)。

陣中「強打少年」哈波2015年單季42轟、3成30打擊率，6成49長打率，是自全壘打王邦茲(Barry Bonds)後最狂表現。

然而明星球員孤掌難鳴，連兩年國聯東區封王卻都止步國聯分區賽，進入合約年的哈波、丹尼墨菲(Daniel Murphy)、G.岡札勒斯（Gio Gonzalez）除了要拚身價，勢必力求《運動畫刊》預測成真捧起隊史首冠。

國民王牌薛爾瑟生涯3度摘下賽揚獎。(美聯社)

洛杉磯道奇 睽違30年再捧金盃？

有「新邪惡帝國」之稱，道奇隊近幾年卻是雷聲大雨點小，去年以聯盟例行賽最佳戰績104勝登頂，時隔29年重返世界大賽，卻鎩羽而歸讓小市場的太空人隊締造奇蹟。

道奇春訓期間和前後任國聯超級菜鳥貝林傑(Cody Bellinger)、明星游擊手柯瑞席格（Corey Seager）延長合約，新球季延續去年的「小鮮肉」打線，要填補主炮透納(Justin Turner)手腕受傷的火力空缺。

邁入30而立的賽揚王牌投手、5度防禦率王克蕭(Clayton Kershaw)續扛大旗，要在大聯盟生涯第10個年頭挑戰第8度單季200K紀錄。

道奇隊超級新人貝林傑。(美聯社)

達比修加持 小熊3年兩冠有望？

去年小熊隊例行賽92勝拿下國聯中區冠軍，並在國聯分區賽撂倒國民隊，新球季前遊騎兵、道奇隊日籍強投達比修有，和小熊隊簽下6年1億2600萬美金（約新台幣37億2500萬元)合約，季外再攬進前洛磯右投查特伍德(Tyler Chatwood)。

結合老班底左投列斯特(Jon Lester)、韓崔克斯(Kyle Hendricks)和坎塔納(Jose Quintana)，讓這支2016年世界大賽冠軍，新球季先發輪值美媒評比聯盟第2強，僅次於衛冕軍太空人隊。

莫忘小熊由雷佐（Anthony Rizzo），布萊嚴（Kris Bryant）、席瓦伯（Kyle Schwarber）同樣平均年齡不到28歲中心打線，去年跑回822分聯盟高居第4，上壘率聯盟第6，將和道奇隊小鮮肉抗衡。

小熊強打布萊嚴（右）。（美聯社）

國聯全壘打王換人當

上季「怪力男」史坦頓單季59轟傲視全聯盟，隨著史坦頓披上條紋衫，新球季國聯全壘打王換人做。

去年道奇隊超級菜鳥貝林傑、2015-16年國聯全壘打王落磯艾瑞納多(Nolan Arenado)、國民強打哈波則虎視眈眈，23歲大聯盟菜鳥哈普(Ian Happ)、古巴重炮塞斯佩迪斯（Yoenis Cespedes）春訓調整極佳，角逐新科國聯全壘打王。

超級新人你不能不知道

看膩了大聯盟熟面孔，新球季將有不少亮眼新秀。來自小熊隊農場體系，去年春訓初登大聯盟就讓眾人眼睛為之一亮，大聯盟評比年度最佳新秀第1名，21歲多明尼加E.席曼奈茲(Eloy Jimenez)今年改披白襪戰袍，儘管春訓前段因左膝痠痛缺席，但一歸隊就繳出5成71打擊率，轟2發全壘打加一支3壘安打。

擁100英里火球的道奇菜鳥投手伯勒(Walker Buehler)，被視為道奇前進季後賽的牛棚要角，洛磯隊一壘手麥克曼(Ryan McMahon)上季在小聯盟繳20轟、39支二壘打，88分打點外帶11次盜壘成功，腳程炮管兼具，熱身賽打擊率更達3成19、9分打點，與國民頭號新秀羅布斯(Victor Robles)等待大聯盟處女秀機會。

(中時電子報)