正心黑馬沈佳慧錄取香港中文大學 又獲台灣6系第一階段通過

2018年03月28日 16:10 中時 周麗蘭

107學年度大學個人申請第一階段28日放榜，正心中學73級分的沈佳慧除已錄取香港中文大學，又取得3所大學6科系的大學入門票；74級分的陳德範則是繁星已通過陽明醫學系第一階段篩選，28日又通過4所大學醫學系第一階段門檻。

73級分的沈佳慧通過台大經濟學系、工商管理學系企業管理組、財務金融學系、國際企業學系、清華大學經濟學系、中山醫學大學醫學系第一階段篩選。

沈佳慧的胞兄目前就讀香港中文大學二年級，也是正心校友，沈佳慧本月14日也獲通知錄取香港中文大學全球經濟及金融學系。

沈佳慧在校的模擬考成績60多級分，學測飆出73級分，是今年該校最亮眼的黑馬。

沈佳慧的學測作文是特優，國文作文題目「夭」，她引張愛玲的名句「生命是一襲華美的袍，爬滿了蚤子」破題，書寫禍福相伴的生命觀。

沈佳慧有寫作水準也靠每日不間斷的練習，校方說她考前兩個月每天蒐集文章，影印與同學分享，和同學一起寫眉批、作文，請老師批閱，考出73級分及作文特優，老師打趣說「好心有好報」。

陳德範除通過繁星陽明醫學系第一階段審核外，也拿到參加成功大學、長庚大學、高雄醫學大學、中國醫藥大學等四所大學醫學系第二階段面試的門票。未獲錄取的是輔仁大學醫學系、台北大學醫學系。

同樣74級分的林威成，通過繁星成大醫學系第一階段外，又取得台大牙醫系、台大電機系、台北醫學大學醫學系及牙學系的第一階段許可。

廖培妤獲得5個校系包括高雄醫學大學醫學系、牙醫系、中國醫藥大學中醫學系、中山醫學大學醫學系、臺北醫學大學牙醫系的二階面試門票。

童柏睿獲得中國醫藥大學中醫學系乙組、中興大學獸醫學系複試資格；曾彥云則獲得中國醫藥大學中醫學系甲組、長庚大學中醫系、台大數學系一階篩選通過。

包辦多張台大入學門票的學生還有許芳源台大機械系、化工系；栗煒庭台大動物科學技術系、獸醫系；翁培鈞台大國企業系、台大電機系；葉明茵台大外文系、台大工商管理學系企業管理組、台大國企系。

校方表示，該校107學年度近九成學測成績在全國均標以上，個人申請報名人數237人，通過209人，通過率將近9成。通過第一階段篩選計台大17人次、陽明2人次、清大30人次、交大15人次、成大30人次、政大9人次、台師大9人次，共112人次，較去年大幅成長六成。

(中時)