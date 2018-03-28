新航發表全新區域航班客艙產品 投資3.5億美元

2018年03月28日 16:15 工商 張佩芬

商務艙每個座位都可直接進出走道。圖：新航提供

經濟艙座椅背靠以人體工學設計並符合人體曲線，頭靠可六向調整。圖：新航提供

我的銀刃世界機上娛樂系統，提供個人化的機上娛樂體驗。圖：新航提供

新加坡航空今日於全新的波音787-10客機上發表新一代的區域航班客艙產品，重新定義八小時航程內的飛行體驗。

全新的區域航班商務艙座椅可調整成全平躺的睡床，且每個座位都可直接進出走道。經濟艙座椅以人體工學設計並符合人體曲線，頭靠可六向調整。此外，所有旅客均可使用myKrisWorld我的銀刃世界，享有個人化的機上娛樂體驗。

新航今日在新加坡發表全新區域航班客艙產品。在發表會開始之前，全球第一架787-10客機自波音位於南卡羅萊納州北查爾斯頓市的生產工廠，飛抵新加坡。

全新的787-10採兩客艙配置，包括36個商務艙座椅與301個經濟艙座椅，共可搭載337位旅客。

由法國Stelia航太公司生產的787-10全新區域航班商務艙座椅，每個座椅都正面向前方，採每排1-2-1方式交錯配置，每個座位都能直接進出走道。

每張座椅能後仰成長度76英吋的全平躺睡床，讓商務艙旅客即使在飛行時間較短的航班上，也能舒適地休憩。座位上配備18英吋的個人Full HD觸控式螢幕，屢獲大獎的KrisWorld銀刃世界機上娛樂系統由Panasonic最新的eX3系統驅動，提供旅客眾多的選項，能在旅程中獲得充分的放鬆。

每張座椅的寬度達26英吋，並具有高度可升降的扶手。旅客不管是單獨旅行或攜伴同遊，兩張座椅中間的隔板可依照每位旅客的需求調整，提供不同程度的隱私。

旅客同時能享有其它更優化飛行體驗的功能，例如充足的置物空間可收納個人物品、附有充電插座及USB連接埠的商務面板，以及可調整照明強度的整合式閱讀燈。

由RECARO公司設計與生產的全新經濟艙座椅，同時也提供強化的機上體驗。全新787-10客機每排以3-3-3型式配置的301張經濟艙座椅，人體工學設計的背靠能服貼背部，更為舒適，頭靠可六向調整且有可彎折側翼，提供更多頸部支撐。

經濟艙旅客也可在個人的11.6英吋Full HD觸控式螢幕上，觀看KrisWorld銀刃世界提供之上千部的電影、電視劇、音樂節目與遊戲等豐富選項，享受更強大的娛樂體驗。

經濟艙其它特色，包括可收納個人物品的個人置物空間，外套掛鉤、USB連接埠以及座椅內建的電源插座。

所有全新787-10客機的旅客，都可透過myKrisWorld我的銀刃世界在使用個人機上娛樂系統時擁有更多的自主掌控權，這是全球第一套可以可客製化的機上娛樂系統。myKrisWorld我的銀刃世界可依據旅客喜好與觀賞紀錄提供影音內容推薦，新航獎勵計劃KrisFlyer會員可以使用書籤標記影音選擇並記錄播放點，暫停之後可從中斷處重新開始播放，更可以為下一段航班儲存喜好設定。

在KrisWorld銀刃世界上，新航同時也是全世界第一家提供來自Toca Boca 與Sago Mini公司的暢銷遊戲的航空公司。這些遊戲初期將在787-10客機上提供，後續也將在新航機隊的其它機型上推出。

全新787-10同時也配備Panasonic全球通訊服務的機上WiFi無線網路，以及由Panasonic獨資擁有之子公司Aeromobile所提供的GSM通話服務。

(工商)