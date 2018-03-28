中華男足沒打進亞洲盃 菲律賓卻締造歷史

菲律賓擊敗塔吉克，歡喜慶祝首度打入亞洲盃會內賽。（取自AFC官網）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

中華男足27日在亞洲盃資格賽最終戰主場1比0擊敗新加坡，可惜早已確定無緣晉級，歡慶勝利之餘總是少了點什麼。不過向來稱不上足球強權的鄰國菲律賓，27日則以2比1力克塔吉克，締造隊史首度闖入亞洲盃會內賽的紀錄。

「這是一場非常感人的比賽，」在補時階段罰進致勝12碼球的隊長「年輕老公」小楊哈斯班（Phil Younghusband）說：「本來是對手有非贏不可的壓力，當他們先進球，也迫使我們拿出最佳表現，因為我們知道自己得要攻擊、得要進球。」

菲律賓賽前9分在手，領先同為7分的塔吉克與葉門，只要不輸就能以F組前2名出線，未料主場被塔吉克先馳得點。所幸英格瑞索（Kevin Ingreso）頭槌扳平，小楊哈斯班又在補時階段踢進國家隊生涯第50球，助菲逆轉勝出。

「不輸就好的比賽其實很難踢，」小楊哈斯班說：「結果我們展現出菲律賓人的奮戰精神，就算落後，我們還是可以討回來，今天我們做到了這點。」

菲律賓隊長小楊哈斯班（中）強調晉級亞洲盃的意義遠大於他的國家隊第50顆進球。（取自AFC官網）

小楊哈斯班和哥哥詹姆斯都出身英超切爾西的青訓系統，在菲律賓是家喻戶曉的運動明星，但小楊哈斯班強調，幫助菲國打入亞洲盃會內賽，意義遠大於自己的50球里程碑。

「能打進亞洲盃，對我而言才是最重要的。就像我說過的，50球不論是在這場比賽達成，或是10場比賽之後，我都不在乎。我在乎的只有贏球。」小楊哈斯班說。

中華男足去年12月在中華足協國際邀請賽，曾於主場3比0擊敗哈斯班德兄弟領軍的菲律賓隊。但最終台灣還是得向菲律賓致敬與學習，因為他們達成了首闖亞洲盃的任務，中華男足則要繼續努力，再等4年。

(中時電子報)

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