搶連假商機 中台灣百貨業火力全開

2018年03月28日 16:30 中時 馮惠宜

兒童節、清明節5天連假即將來臨，搶連假商機中台灣百貨業火力全開，繼中友、廣三、大遠百後，店王新光三越台中店4日展開初夏購物節，鎖定化妝品買家該店也首度於滿3千送3百外，還首度加碼天天抽iphoneX；新光光加入戰局後，同業也紛紛在連假加碼。

新光三越初夏購物節4日登場，30日開始預購，今年化品滿3千送百、全館滿5千送5百，這一檔鎖定化妝品買家，首7日持新光三越貴賓卡消費達指定金額還可兌換熱銷限量的負離子吹風機、萬用鍋，以及天天抽iphone X。

台中大遠百雖早在22日已展開美麗購物節，化妝品單筆2000送200、29日起到4月5日獨家加碼當日單櫃25000加送200，並祭彩妝保養品「買大組送利多」吸引客人買單。

中友百貨催買氣，全館滿仟送百即將在4月8日截止，4月4日、5日再祭家族卡友消費滿額來店禮「輕巧不沾湯鍋」，另連假6日到8日持玉山中友卡刷卡單日累積滿2000元再加贈中友商品禮券100元。

廣三SOGO4月1日於15樓活動區舉辦「鯉魚旗拼貼趣」，4月7日則有一場「花開童趣玩祭典」活動，設計一系列闖關活動，4月4日至8日於14樓水幕區舉辦互動式繪畫比賽。

日曜天地Outlet於4月4日起辦戶外休閒品特賣，集結 Timberland、The North Face、Colombia等輕量、好收納、防水的機能外套下殺低至3折；大魯閣清明連假期間舉辦一系列「玩FUN新時代」活動，包括YOYO家族見面會、彼得兔及知名小熊軟糖-哈瑞寶小熊的見面會，以及寶寶爬行比賽。

(中時)