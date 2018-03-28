金正恩周旋工夫了得 大陸只得再保北韓

北韓金正恩與大陸習近平主席會面，這是北韓在完成核武與飛彈研發後，修復與大國關係的步驟。(圖/新華社)

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中時電子報

北韓最高實權者金正恩在3月25日到28日到北京進行三天的非正式訪問，雖然名義屬於非正式，但是代表的意義卻極為重大，這是東北亞秩序恢復的轉機，也因此中國大陸以高規格禮儀接待，畢竟「小弟重回大哥懷抱」，大哥也必須做足面子給小弟。

金正恩在人民大會堂的官式會面後，另外也參觀了大陸的科技研發成果，或許他會想要引進相關科技。(圖/新華社)

大陸官媒新華社報導，金正恩訪問期間，大陸國家主席習近平選在人民大會堂與金正恩舉行會談，同時國務院總理李克強，政治局常委王滬寧和副國家主席王岐山也都分別參加有關活動，可見接待規格之高。席間，金正恩恭喜中國大陸最近喜事不斷，成功召開兩會，並且習近平也連任國家主席。各種恭維的話語，是對大陸表示「將來可預期的一段時間，不會再給大哥添麻煩了」。

而習近平也順勢都講好話，他從中國大陸與朝鮮的「歷史傳統友誼」談起，他表示過去中國共產黨與朝鮮勞動黨有著革命友誼，並且彼此扶持。習近平沒有提到過去兩年北韓核武器造成的動蕩，不過他略微提到朝鮮半島應該無核化，並且呼籲兩韓關係應該改善，金正恩也同意這些說法，提到將與南韓與美國對話，但是沒有談到北韓核武戰略是否會改變。

雖然金正恩同意半島無核化的方向，但是戰略武器是北韓對各國嗆聲的資本，所以幾乎可以肯定，北韓是不會放棄核武的。然而現在情況是金正恩說了就算，他只需要提出口頭上的和平承諾，大陸就會同意並出面做擔保；同時正因為大陸已出面，南韓、美國都必須被迫接受金正恩所說的無核化承諾。然而這只是拖延之計，未來只要時間一拉長，大家習慣了北韓擁有核武的事實，不管是否國際承認，北韓都等於加入了核武俱樂部的行列，就更有安全與國際地位的保障。

(中時電子報)

文章來源：新華社：習近平與金正恩會談

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