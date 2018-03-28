總統：行政團隊的論述 連總統看起來都辛苦

2018年03月28日 16:44 中時 曾薏蘋

民進黨今天中常會，邀請國發會副主委邱俊榮「今年經濟情勢發展」專案報告；民進黨發言人吳思瑤轉述身兼黨主席蔡英文總統裁示，執政只講數字會被外界說成自我感覺良好，因為冷冰冰的數字與一般人的實際感受是有落差。讓人民有感的第一步是必須聽得懂，行政團隊寫出來的論述，「有時候連總統本人看起來都相對辛苦」。

總統也下達「命令」，現在她要求行政團隊必須調整更精確、有力、清楚的論述，讓人民能懂，讓人民有感。

由於今天會中，總統一再重申各部會論述「要讓人民聽得懂」；據轉述，會中選對會召集人林錫耀建議，因為今天邱副主委的報告中的經濟發展數字，都相對艱澀難懂，不管是國際的、整體的、國內的經濟發展復甦，數字上顯現的績效都是正向的，但還是要讓論述讓人民聽得懂，讓人民有感；因此總統裁示時「很用力地說」，對，執政團隊就是要清楚論述，否則冷冰冰的數字，是不能夠被人民直接感受跟體會。

據轉述，所以總統說，她特別要求，各部會次長層級，至少有十個項目要總盤點跟彙整，要比較出2016年的520前後，確實在績效部分達到的一些論述，這些論述本身，行政團隊就還要再強化用淺顯易懂的方式，讓人民有感。

民進黨今召開中常會，吳思瑤轉述總統裁示，台灣經濟的確在朝正向成長發展，民進黨將執政前後的狀況相比，台灣社會整體面貌確實改變不少，必須有系統地告知台灣社會，經濟表現確實都是正向發展。但經濟的發展是有變數的，而操之在我的部分，就必須全力以赴。

總統說，經濟變數在今年看起來是外在變數相對較多，而操之在我們的是內需，內需能不能夠做出成績，靠的就是執政團隊的執行力，執行力需要中央與地方團隊一起來努力達成，把我們內需績效反應出來。

總統表示，今年台灣經濟極有可能在歷史上創造前所未有的狀況，內需將會扮演更為關鍵的角色，甚至比出口更為重要。過去，很多人都認為台灣靠出口來維持經濟成長，但在今年內需則是極有可能變成更關鍵而重要的經濟成長動能，而這必須考驗執政團隊的執行力。

總統強調，執政團隊務必把整體的經濟動能持續強化，讓改革態勢可以全觀看得更清楚，讓人民更為有感。過去兩年來，前行政院長林全到現在的現在閣揆賴清德都非常辛苦，每天面臨不同的新挑戰。

總統說，從數字到真正人民有實際感受，這是一條漫長的路。通常要進行全面性經濟結構改革，以及台灣經濟動能的累積和再現，這需要相對較長的時間。執政以來，2年行政團隊的急行軍，確實能從數字看出成績，但只講數字會被外界說成自我感覺良好，因為冷冰冰的數字與一般人的實際感受是有落差。

總統強調，從執政到現在，不論是過去的累積到實際的預期，數字確實都不會太差，但如何讓人民有感就是一個問題。感受的第一步是必須聽得懂，行政團隊寫出來的論述，有時候連總統本人看起來都相對辛苦。

不過吳思瑤表示，總統今天所指的「冷冰冰數字」及「行政團隊論述」部分，並非針對國發會今天的報告。

(中時)