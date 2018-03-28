F-35領軍 美無人機2030群攻敵方防禦網

2018年03月28日 16:33 中時電子報 楊幼蘭

F-35A戰機劃破長空，蓄勢攻擊由雷達與防空飛彈網保護的敵方地下碉堡。一旁的大批半自動無人機蜂擁而上，隨即發動猛烈攻擊，協助戰機駕駛突破敵軍防禦網。

據《大眾機械》（Popular Mechanics）網報導，按照美國空軍計畫，這一切可能在2030年化為現實。根據美國空軍研究實驗室（US Air Force Research Laboratory）新公佈的「科技2030」（Science and Technology 2030）影像，擔任無人機蜂群空中航母的，是F-35戰機。

在美國空軍的構想中，未來F-35戰機能與無人機互通有無，相關資訊與圖標可投射在虛擬螢幕上。（美國空軍）

在新公佈的模擬動畫中，領頭的無人機飛入敵方防空飛彈雷達區內，座標圖像隨即顯示在F-35戰機駕駛眼前的虛擬顯示器上。而相關圖示也會投射在駕駛頭盔的面板上，提醒他先鋒無人機已自動辨識出敵方雷達站。

在這次對敵防空壓制（Suppression of Enemy Air Defenses,SEAD）任務中，是無人機首度與活生生的駕駛互通有無。而F-35A駕駛遠在險區外，可以好整以暇，評估整個戰況，確認目標後，再授權先鋒無人機開火。

而無人機獲得許可後，便發射AGM-88高速反輻射飛彈，循著雷達波回溯源頭，一舉摧毀雷達，還有相關人員。

(中時電子報)