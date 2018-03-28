掛羊頭賣牛乳？台南查獲牛奶粉假冒新鮮羊乳 所得逾2000萬

2018年03月28日 16:37 中時 曹婷婷

鮮羊乳成份竟無羊乳，而是全脂牛奶粉及奶精調製！台南市「小叮噹鮮羊乳」遭民眾檢舉包裝無任何成分或保存期限標示，經台南地檢署、台南市調查處及衛生局查扣假冒羊乳1700餘瓶及牛乳奶粉等原料400餘公斤，陳姓業者坦承以「保證百分之百純正鮮乳」、「自營牧場、自產自銷」等廣告文宣對外行銷，以每瓶羊乳25、26元不等價格，賣給不知情消費者，據調查人員估算，陳姓業者每月獲利至少20萬元，犯罪所得超過2000萬元。

台南地方法院檢察署民生專組王宇承檢察官27日凌晨3時指揮法務部調查局台南市調查處近20名調查官及台南市政府衛生局人員，搜索安南區公學路一處民宅內地下羊乳工廠，查獲陳姓負責人夫婦長期以全脂、脫脂牛奶粉及奶精假冒羊乳，或混充攙偽於「小叮噹鮮羊乳」中，再配送供臺南市安南區等地消費者食用。

調查局人員當場扣押已裝瓶之攙偽或假冒羊乳1700餘瓶及牛乳奶粉等原料400餘公斤，並將陳姓夫婦及2名配送羊乳兼職員工帶回訊問，諭令陳姓夫婦各以10萬元交保，2名員工則請回，後因陳姓夫婦湊不出保金，檢察官諭令改以5萬元交保。

台南市政府衛生局日前接獲民眾投訴，指稱「小叮噹鮮羊乳」包裝無任何成分或保存期限標示，且非無菌充填，由於稽查未果，報請台南地方法院檢察署偵辦，檢察官王宇承發交台南市調查處深入追查，發現陳姓負責人未經依法辦理商業、公司或工廠登記，即在自宅製造、調配羊乳。

檢調單位取得「小叮噹鮮羊乳」檢體，送衛生福利部食品藥物管理署檢驗，竟於羊乳中驗出含有牛成分，報請檢察官同意聲請搜索票執行搜索。衛生局人員也在現場執行查核及抽樣檢驗，依法封存各類羊乳產品，並命業者暫停出貨。

陳姓夫婦到案後坦承，1995年底開始經營「小叮噹鮮羊乳」，當初即自市面購得全脂、脫脂牛乳奶粉及奶精，為了節省成本及降低羊騷味，雖有向山上區某處牧場購得羊乳，但逕自在羊乳中添加牛乳奶粉或奶精賣給消費者，將全脂、脫脂牛乳奶粉及奶精，以1成5比例添加於各類羊乳產品。

經台南市調查處調查官抽絲剝繭，提示現場所扣之配方表追問，陳姓夫婦才鬆口承認，雞蛋卵磷脂、麥芽、巧克力、果汁、草莓等不同口味的「小叮噹鮮羊乳」，成分絲毫不含羊乳，全是以全脂牛奶粉及奶精調製，之後再加入香料等食品添加物調味。

(中時)