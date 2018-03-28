桃園氣象「讚」農博會氣象殿堂展望新知

2018年03月28日 16:50 中時 廖德修

桃園農業博覽會將於4 月4 日正式營運，桃園市政府與氣象局合作推出「氣象殿堂」展館，今（28日）由市府秘書長李憲明與氣象局長葉天降共同揭牌。

李憲明表示，農業博覽會為了呈現農業發展與氣象科學應用關係，市府特別與氣象局合作，結合位於農博會場核心位置的新屋氣象站，推出「氣象殿堂」主題展館。展館位於農博會場6 大展區的「智慧科技專區」內，整個展區約有1800 坪，其中室內展館約200坪，主體建物由不同的幾何圖形組成，象徵大自然氣象與農業的元素。

展館也設計成聚落式的不同主題展區，並結合時下最新的科技技術如pepper 機器人、4D 投影、體感偵測等，將豐富多元的氣象科學新知，以普及且寓教於樂的方式，讓民眾在觀賞遊玩及互動體驗過程中，能一窺氣象科學的奧秘，同時具體感受極端氣候對周遭生活環境所帶來的衝擊，進而讓民眾能為展望更美好的生活而有所努力及實踐。

李憲明說，氣象殿堂展覽內容非常豐富及多樣，共規劃了9 個室內展館跟5 個室外展區，每一個展館都是亮點。如「節氣幻境」以觸控體驗牆讓民眾瞭解24 節氣變換及相應農作物；「SOS 小球大世界」是球形投影的SOS 地球展示系統，配合中央氣象局的專業解說人員，引導大家瞭解千變萬化的氣象世界。

「與主播有約」結合4D 投影、pepper 機器人及知名的任立渝、伍婉華、謝明昌、陳怡良等明星主播，加入擬真風雨，體驗極端氣候變遷，還有120 度投影的「萬象劇場」、以互動遊戲模擬當農夫的「快樂小農夫」。

此外，市府消防局也於戶外提供震度可達7 級的地震體驗車，結合氣象局提供的各項觀測儀器、科普教育及地景展示，都在這個殿堂內真實展現，相信是最適合親子一同觀展、瞭解農業及氣象知識的展區。

葉天降則表示，農業是我國重要的產業，自古以來農業發展興衰就與氣候環境息息相關，很高興這次鄭文燦市長在農博會推出「氣象殿堂」主題展館，氣象局有幸能參與展館之規劃、展出，在展期中，氣象局也提供多項軟硬體設施，每日並將調派相當人力於展場解說。另外，農博展期在4、5月是春雨與梅雨期，期間可能有強風、雷雨甚至豪大雨，氣象局也將在此期間為農博提供更細緻的監測與預報資訊，供參觀民眾和桃園市政府團隊參考。

葉局長又說，過去農業除了少數引用類似溫室的做法，以隔離或減少環境之影響外，為農者多祈求能風調雨順，以逆來順受的方式因應天氣的變化。隨著氣象科技的進步，氣象局已在農業委員會農業試驗所的協助下，嘗試對57個稻作、花卉、蔬果等40種以上作物專區，提供客製化及精緻化的農業氣象資訊供運用，我們期待後續氣象資訊之推廣應用，能創造更大的經濟價值。

「2018桃園農業博覽會」於4月4日正式營運，市府透過深耕在地文化、展現產業創新、帶動全民參與、提升國際能見度等，藉以凝聚桃園的力量、拉近城鄉的距離、共同推展桃園智慧農業、永續家園的城市新願景，歡迎桃園市民及全國民眾一同來參與吸收新知，展望未來。

(中時)