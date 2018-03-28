改善六堵科技園區交通 工東街年底前拓寬

2018年03月28日 16:52 中時 張穎齊

位在基隆市六堵科技園區的工東街，將在年起前展開拓寬工程，施工經費約3700萬元，工期預計540天。（基隆市政府提供）

基隆市長林右昌（左）今（28）日上午邀集相關單位前往工東街視察，並宣布年起前會展開拓寬工程。（基隆市政府提供）

位在基隆市六堵科技園區的工東街，因為常有車輛來往，目前路幅較窄，導致匯車困難，地方里長與居民長期向市府爭取全線向外拓寬，市長林右昌2014年上任後，便將此案納入規畫，今（28）日上午更前往現場視察，並宣布年起前會展開拓寬工程，施工經費約3700萬元，工期預計540天。

林右昌今（28）日上午與工務處、六堵里長廖國勳、副議長蔡旺璉以及中國端子執行副總伍秀娟等人都到場視察，在聽取施工單位簡報後，居民們也表達支持拓寬計畫。

林右昌說，六堵科技園區周邊交通的改善計畫已經延宕多年，包括議員們及當地廠商都一再向市府反映，因此市府去年開始籌措預算，並獲中央支持列入前瞻計畫，讓工程得以順利推動。

他指出，工東街拓寬後，不僅進出六堵科技園區的交通將會方便，對於周邊居民的生活環境也會有很大改善，拓寬後將在兩側建置人行道，讓行人通行的安全更有保障，而市府則預計年底前會開始動工。

工務處表示，為配合工東街道路拓寬工程，市府也將位在明德二路與工東街交叉路口的地下道出入口拆除，同時改善人行環境，期望拓寬後的工東街可紓緩尖峰時段明德二路交通流量。

工務處表示，工東街道路拓寬工程，全長約300公尺，採單邊拓寬為主，工期約需540天，6公尺寬單向車道預計拓寬為10公尺寬雙向車道（含6.3公尺寬車道及鄰房側規畫2公尺寬人行道），12公尺寬雙向車道拓寬為16公尺寬雙向車道（含9.8公尺寬車道及鄰房側規畫2公尺寬人行道；擋土牆側規畫2.5公尺寬人行道），施工經費約3700萬元。

(中時)