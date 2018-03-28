桃米推賞螢遊程 志工種樹除外來物種

為了營造適宜螢火蟲生活的空間，日月潭國家風景區管理處、桃米休閒農業區志工一同來植樹。（廖肇祥攝）

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為了營造適宜螢火蟲生活的空間，日月潭國家風景區管理處、桃米休閒農業區招募志工，桃源國小小朋友也一同來當守護天使。（廖肇祥攝）
為了營造適宜螢火蟲生活的空間，日月潭國家風景區管理處、桃米休閒農業區招募志工，桃源國小小朋友也一同來種樹營造螢火蟲棲地。（廖肇祥攝）

桃米休閒農業區推展協會在水上步道規劃賞螢活動，並邀請社區民眾及桃源國小小朋友共同植樹、清除福壽螺等外來物種，營造適合螢火蟲生長的環境，主辦單位表示，桃米地區約有20多種螢火蟲，喜愛螢火蟲的社區，代表該地生態體系完整，歡迎遊客來埔里做深度生態之旅

為保護螢火蟲棲地，營造永續的生態遊程，日月潭風景區管理處與桃米休閒農業區推展協會28日舉辦「螢光‧綠意生態復育行動」活動，集結桃米居民、觀光業者、桃源國小、暨南國際大學師生，一同為螢火蟲家族種植桃實百日青、楓香等多樣原生植物，營造適合蝸牛、蚯蚓生存的棲地，要讓螢火蟲不至於挨餓。

日月潭國家風景區管理處副處長陳志賢表示，日月潭區賞螢生態旅遊活動，在國際自然生態保育意識提升下，觀光推展與環境永續併重，目前規劃賞螢遊程的地區除了桃米休閒農業區，另有魚池鄉頭社村、中明村、五城村、信義鄉潭南村等步道秘境，都可以見到螢火蟲求偶飛舞的夢幻螢光，而每個地區各有特色，遊客可順道感受原住民、客家等族群文化。

為回饋參與2018日月潭區星光螢火季的民眾，從4月14日起至5月20日活動期間推出「賞螢集章抽好禮」活動，參加者只要蒐集任何一賞螢章戳及任一消費章戳，即可至日月潭向山、伊達邵、埔里、車埕等遊客中心兌換紀念品一份。

(中時)

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