兒子房間搜出突擊槍衝鋒槍 母親看傻眼

2018年03月28日 16:40 中時 呂妍庭

警方在嫌犯住家房間搜出大量槍枝，宛如地下兵工廠規模。（呂妍庭翻攝）

警方在嫌犯住家房間搜出大量槍枝，宛如地下兵工廠規模。（呂妍庭翻攝）

高雄市27日才發生警匪駁火槍戰案，嘉義縣警方今中午在民雄鄉一棟公寓大樓，查獲曾姓嫌犯在家中私藏大量槍枝，共起出2把M4突擊步槍、制式衝鋒槍、4把改造短槍以及多顆子彈等槍械，與嫌犯同住的曾母剛買完便當回家，看到警方從兒子房間搜出大量槍枝，當場傻眼，至於嫌犯落網後聲稱買槍是為了防身，說法令警方存疑，目前還在接受訊問中。

民雄分局偵查隊及刑警大隊接獲情諮，指民雄當地有人改造槍枝販售，經過2周的跟監、蒐證，發現45歲，有毒品和槍炮彈藥前科的曾姓男子涉有重嫌，恰巧昨才發生高雄警匪槍戰，民雄分局長何正光擔心衍生類似狀況，加上案件偵辦算成熟，立即指示收網抓人。

中午警方到曾嫌住處逮人，果然在他房間搜出M4突擊步槍2把、制式衝鋒槍1把、改造短槍4把、操作槍1把、制式長槍子彈5顆、制式90子彈28顆、制式霰彈7顆、改造工具一批、一級毒品海洛因7.5公克、二級毒品安非他命1.5公克、吸食工具一批等，其中還赫見穿甲彈及中凹彈，宛如地下兵工廠規模，連警方都訝異。

據曾嫌說，他平日以標工程為業，因擔心有人會找他麻煩，才會購買槍枝防身，至於槍枝原本存放在他處，因出入人口複雜，這幾天才搬回家， 媽媽和念國小的女兒並不知情，因嫌犯說法有違常情，警方還在製作筆錄，釐清案情中，詢問後以槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

(中時)