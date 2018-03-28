網傳「綠川用自來水」？水利局嚴正駁斥：荒謬至極

2018年03月28日 16:58 中時 陳世宗

水利局特於古橋下設置防洪箱涵，增加一倍通洪斷面，讓大雨來時洪水可鑽過橋下，不再衝擊橋梁。（陳世宗翻攝）

台中市綠川整治成為台灣水環境治理典範！近來卻有網路謠言及影片，甚至黨政人士為分享散佈謠言，「只是加蓋把未整治的汙水藏在下方，然後上方引用自來水興建清水池塘」。水利局長周廷彰嚴正駁斥說，綠川為活水流動流量約每日 2萬4000頓，若真引用自來水就要水費24萬元、一年近1億元，把自來水當河水用，根本是荒謬至極，籲有心人士不要用網路謠言傷害台中人，也傷害周邊店家與居民。

市府指出，綠川整治工程讓原本被視為排水溝的綠川，搖身一變成為具有觀光休憩與城市防洪的功能，不僅行政院長賴清德親自為工程完工剪綵，新竹縣長邱鏡淳、台北市長柯文哲等跨越黨派政治人物，陸續參訪盼能汲取綠川的成功經驗。

水利局指出，近期確有網路謠言指出綠川整治，只是在原本綠川上加個蓋子，將未整治汙水藏在下方，上方則打造清水池塘引入自來水。局長周廷彰嚴正駁斥說，綠川為流動的活水，若真有引用自來水，一日水費就要24萬元，一年就要1億元，自來水都含氯氣，只要取水用試紙一測便知真偽，使用自來水根本是不可能的事情。

周廷彰表示，也有人轉傳謠言所使用的圖片，圖片顯示綠川有河道下方有興建箱涵，說綠川只做表面，有上、下河道之分，這是莫大抹黑；綠川整治總經費8.5億，有2/3用於汙水改善；整治也重視防洪安全及古橋保存，該局於橋下設置防洪箱涵，增加一倍通洪斷面，讓大雨來時洪水可鑽過橋下，不再衝擊橋梁。

周廷彰強調，雖然河水分為民眾看得見的上河道，及通過箱涵的下河道，但所有的水都是先進行水質淨化，收集上游的生活汙水後，透過汙水用戶接管、晴天截流系統送到汙水廠進行處理才排入；綠川下游整段河溪水質都會大幅改善，不僅改善汙染同時維持河川必要基流量。

周廷彰認為，綠川整治為舊城區注入歷史人文及文創元素，成功活絡周邊產業及店家，讓人潮重新回到中區，中區商家好不容易重獲生機，有心人士若想透過網路謠言企圖傷害傷害綠川，不僅是台中，也傷害附近店家，更不能讓當地的居民接受。

(中時)