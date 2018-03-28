暨大附中大學申請入學　通過率達7成5

2018年03月28日 17:08 中時 廖肇祥

大學學測成績28日放榜，暨大附中學生在本次大學申請成績整體表現更加進步，71位學生申請，54位學生順利通過，其中有高達7成3以上的同學，獲得兩所校系通過之好成績，其中通過5個校系的有羅喬昀、謝惇任、蘇孟瑋及欉寶鈴同學。

其中，欉寶鈴利用個人申請管道，靠著優異的小提琴術科及學測成績獲得清大、台灣藝術大學等4所頂尖大學通過，她不只是樂團的小提琴好手，在班上成績也一直名列前茅，是全校校排5％，原可繁星錄取國立中山大學，為了實現音樂的夢想，放棄繁星率取頂尖大學，改以申請入學。

欉寶鈴表示，在高中三年忙科展、忙實驗班很多特色課程與比賽，十分充實，曾想朝理工方面走，因此中斷音樂練習一年，但一年來更加堅定志趣在小提琴，所以選擇個人申請的道路，希望朝自己真正有興趣的未來發展。」校長張正彥表示，寶鈴非音樂班出身，但對外參加全國音樂比賽弦樂四重奏，曾創下全國特優第一名的驚人紀錄。

此外，林閎茂、張芸瑄兩位同學，多年來前往日本學習音樂，這次通過暨南大學音樂飛揚組的申請，相當高興。林閎茂家中從事照相館工作，從小對長號產生莫大的興趣，曾前往日本見學多次，在音樂及語言上取得相關的知識；張芸瑄擅長低音號，身為高職部的她，從高一立定志向，以暨大為第一目標。

暨大附中校長張正彥表示，高中生入學趨勢已經不再是考試訂終身，反而注重新課綱能落實發展學校本位特色與就近入學適性揚才，學校結合埔里在地樂團，與社區結合，提供了孩子更多選擇，創造更多不可能。

(中時)