暨大附中大學申請入學　通過率達7成5

暨大附中適性揚才，鼓勵學生在音樂領域鑽研，拓展入學管道。（圖／暨大附中提供）

友善列印
中時

大學學測成績28日放榜，暨大附中學生在本次大學申請成績整體表現更加進步，71位學生申請，54位學生順利通過，其中有高達7成3以上的同學，獲得兩所校系通過之好成績，其中通過5個校系的有羅喬昀、謝惇任、蘇孟瑋及欉寶鈴同學。

其中，欉寶鈴利用個人申請管道，靠著優異的小提琴術科及學測成績獲得清大、台灣藝術大學等4所頂尖大學通過，她不只是樂團的小提琴好手，在班上成績也一直名列前茅，是全校校排5％，原可繁星錄取國立中山大學，為了實現音樂的夢想，放棄繁星率取頂尖大學，改以申請入學。

欉寶鈴表示，在高中三年忙科展、忙實驗班很多特色課程與比賽，十分充實，曾想朝理工方面走，因此中斷音樂練習一年，但一年來更加堅定志趣在小提琴，所以選擇個人申請的道路，希望朝自己真正有興趣的未來發展。」校長張正彥表示，寶鈴非音樂班出身，但對外參加全國音樂比賽弦樂四重奏，曾創下全國特優第一名的驚人紀錄。

此外，林閎茂、張芸瑄兩位同學，多年來前往日本學習音樂，這次通過暨南大學音樂飛揚組的申請，相當高興。林閎茂家中從事照相館工作，從小對長號產生莫大的興趣，曾前往日本見學多次，在音樂及語言上取得相關的知識；張芸瑄擅長低音號，身為高職部的她，從高一立定志向，以暨大為第一目標。

暨大附中校長張正彥表示，高中生入學趨勢已經不再是考試訂終身，反而注重新課綱能落實發展學校本位特色與就近入學適性揚才，學校結合埔里在地樂團，與社區結合，提供了孩子更多選擇，創造更多不可能。

(中時)

網傳「綠川用自來水」？水利局嚴… 阿里山森鐵今年出軌4次 管理處長…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。