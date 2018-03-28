圖輯》密會嬌點！最神祕第一夫人李雪主頻換裝拼彭麗媛

2018年03月28日 16:44 中時電子報 蔡萱

李雪主和彭麗媛握手，中朝第一夫人難得同框。(圖/路透)

金正恩和李雪主與習近平夫妻在釣魚台國賓館共進午餐。(圖/路透/朝中社)

北韓最高領導人金正恩近日被證實在上任7年首次外訪中國，他難得帶著「最神秘第一夫人」李雪主公開露面，在25-28日期間到北京進行非正式訪問。除了這次歷史性的中朝國家領導人會面外，外界也關注到這場秘密訪問的場邊「嬌」點，也就是李雪主和彭麗媛兩國第一夫人的首次齊亮相。

金正恩和習近平歷史性會談中，彭麗媛和李雪主成為場邊一大嬌點。(圖/路透/朝中社)

李雪主以一襲杏色套裝現身，展現低調優雅。同場彭麗媛則是穿著展現中國傳統風格的外套洋裝。(圖/路透/朝中社)

李雪主和金正恩現身北京。(圖/路透/朝中社)

北韓第一夫人李雪主此次隨金正恩訪京，穿著打扮低調簡潔但不失優雅，碰上亮眼、雍容華貴的習近平夫人彭麗媛，成為這場歷史性會面的另一焦點。

李雪主在這次的行程中起碼換了3套衣服，她在與中國國家主席習近平會面時，梳著公主頭和帶有淡雅妝容，身穿一襲杏色及膝連身裙，配上同色外套及尖頭跟鞋，外套上也別上金色胸針，低調素雅又不失身分。同場彭麗媛則穿著白色外套洋裝，上面還有中國結扣，並配上黑色尖頭高跟鞋，一身雍容華貴又展現出國家特色。並在隨後為金正恩夫妻舉行歡迎晚宴上，換上了深紫色晚宴長洋裝。

朝中晚宴上的彭麗媛和李雪主亮麗現身。(圖/路透/朝中社)

李雪主穿著芥末綠洋裝參觀中國科學研究成果。(圖/路透/朝中社)

至於中朝領導人在釣魚台國賓館養源齋午宴時，李雪主則是換上了白色荷葉袖套裝，展示身材好比例，胸上也玫瑰花樣式胸章畫龍點睛。彭麗媛則是以一襲前藍色碎花洋裝現身，並配搭上披肩。除此之外，訪問期間，金正恩同李雪主參觀中科院研究成果，李雪主也換上了白色長外套，以及裡面搶眼的芥末綠洋裝，並搭配深紅色胸針及裸色手拿包。

北韓第一夫人李雪主過去時常一段時間消失於鏡頭前，也因此有不少傳聞指出她遭到處決，也讓她被稱為全球「最神秘的第一夫人」，但近年來她曝光度逐漸增高，不時現身國內重要場合、閱兵儀式，也會陪同金正恩視察民生，月初金正恩接見南韓特使團時李雪主與金正恩親妹金與正也都有出席。

(中時電子報)