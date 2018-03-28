阿里山森鐵今年出軌4次 管理處長遭調職

阿里山森鐵今年出軌4次，管理處長被調職。（資料照片）

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森鐵今年初在短短39天內4次出軌，台鐵事故調查小組初步調查為路線泥化導致列車出軌，停駛3個月改善路線。而人事出現調動，台鐵局長鹿潔身表示，台鐵阿里山森林鐵路管理處處長余維杰調離職務，將由台鐵副總林治平回鍋接任，本周六交接。

鹿潔身強調，主要考量林治平曾任森鐵處長，且是工務背景出身，森鐵出軌初判是路線問題，需要借重林治平的工程專業，因此才有此人事調整。

據了解，余維杰為專門委員兼任森鐵管理處處長，人事調整後，余維杰目前仍是專門委員，未來職務調整台鐵仍未定案。林治平現職為副總工程司，31日起將兼任森鐵管理處處長。

林治平表示，現在不便說明森鐵未來作法，但本周六接任後會詳細說明。他曾任森鐵管理處處長，因森鐵後續善後和改善跟技術有關，還有很多後勤前往支援，包括機務、工務團隊共6人。

森鐵今年初4次出軌中，其中一次就是新車測試時發生出軌，外傳森鐵採購新車自導式轉向架有問題，是否國內廠商技術不純熟，新車轉向架影響軌道。鹿潔身表示，目前無法斷言是新車轉向架問題，調查小組初判森鐵路線泥化嚴重導致列車行車搖晃出軌，第一輛新車測試去年已通過並交車，第二列出事還沒有過，正在測試中，有缺失廠商就會依合約改善。

(中時)

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