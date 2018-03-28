一生渴望愛而不可得 歌劇女神卡拉絲為愛而「聲」

2018年03月28日 17:00 中時 趙靜瑜

「我的身體住了兩個人，我想當瑪麗亞，但我的生活必須仰賴卡拉絲，我希望能在這兩者中找到平衡。」就是這樣一句話，道盡了20世紀義大利美聲歌劇復興代表人物瑪麗亞‧卡拉絲一生在歌唱與愛情之間的牽絆與無奈。

今年是一代歌劇名伶卡拉絲95歲冥誕，31歲法國導演也是粉絲的湯姆‧沃爾夫收集她的訪談、錄影以及歌劇實況，製作了《卡拉絲：為愛而聲》紀錄片，用卡拉絲講過的話，說卡拉絲自己的故事，也看見卡拉絲為愛而唱，卻也為愛而不唱的美麗與哀傷。

卡拉絲是眾人擁戴的歌劇女神，也被認為是歷史上最有影響力的女高音之一，她以精準的吟唱塑造聲線，至今依舊深具辨識度。卡拉絲1923年出生於美國，父母是希臘移民，後來離異，母親把卡拉絲帶回雅典接受嚴格歌唱訓練，卡拉絲最後與母親反目，不相往來。

但更令後人津津樂道的，是她以婚外情背叛了第一任丈夫。在最光芒四射的時期，26歲的卡拉絲嫁給大她30歲的經紀人兼企業家梅內吉尼，沃爾夫認為，卡拉絲為了藝術卻犧牲了愛情，「但是一個缺少愛情的婚姻，讓渴望愛的卡拉絲在事業與情緒上，都開始出現危機。」

希臘船王歐納西斯的出現，給了卡拉絲愛情的滋潤，「我以為當我遇到我愛的男人，我就不會唱歌了，因為一個女人最重要的就是擁有一個男人，讓他快樂。」沒想到九年愛情最後是一場空，船王後來娶了甘迺迪遺孀賈桂林，卡拉絲私人信件中表示，「他根本沒向我提起他們的婚事，我想在一起九年的時光，至少應該要告知我，而不是讓我看報紙才知道。」雖然最後這段婚姻已離婚收場，歐納西斯希望重回卡拉絲身邊，但卡拉絲已經得了抑鬱症，最後終老巴黎。

紀錄片中也將卡拉絲被大都會歌劇院開除的事件放進來，片中大都會歌劇院執行長魯道夫賓表示，他的確開除了卡拉絲，但卡拉斯接受訪問時就說，「大都會歌劇院都給我一些舊曲目，《茶花女》，《諾瑪》，我都拒絕，很抱歉無法續約，我無法一成不變。」究竟是誰開除了誰，相信樂迷會有自己的答案。

(中時)