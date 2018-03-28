從F-18「超級大黃蜂」變心F-35 波音告丹麥違約敗訴

洛克希德馬丁研製、美軍與盟友最新型的F-35戰機。（圖/美國空軍）

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中時電子報

據路透社（Reuters）報導，美國兩大武器製造商波音（Boeing）與洛克希德馬丁（Lockheed Martin），為鞏固各地訂單無不卯足全力。丹麥空軍前年（2016）一筆新戰機訂單，放棄原先選中的F-18E/F「超級大黃蜂」戰機（F/A 18 Super Hornets），改向洛馬採購27架F-35戰機（F-35 Lightning II），此舉引發波音公司高度不滿、而對丹麥政府提出違約訴訟。經一年多審理後，波音宣告敗訴。

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哥本哈根市法院（Copenhagen’s city court）表示，「經審理與查閱相關合約內容，發現（丹麥）政府有權推翻原先的決定，並在法律上屬於合法範圍。」波音表示，對此判決感到極為失望，正在與律師團商議是否再上訴或另採方法尋求補償。

F-35戰機是美軍與其盟友最新一代的隱形戰機，共分為A、B、C三種型號，其中F-35A屬於傳統空軍型號、B型則屬於海軍的短場起降戰機，而C型則是新一代航母艦載機。F-35戰機的研發計畫由美軍領頭，聯合英、澳、日等十國，投入超過400億美元（約1.24兆台幣）進行研發，目的是要取代當前的F-16（F-16 Fighting Falcon）和F-18「大黃蜂」戰機（McDonnell Douglas F/A-18 Hornet）。

現役的「大黃蜂」F-18戰機，是在1970年代由已併入波音的麥克唐納-道格拉斯公司（McDonnell Douglas）研發製造，屬於多功能用途的航空母艦艦載機。成功大舉外銷的F-18戰機，如今已有6種衍生機型，是美國海軍與多國軍方現役的主力戰機。而F/A-18E「超級大黃蜂」戰鬥機，是波音根據舊型F-18戰機改良，從1999年開始投入服役，目前主要集中在美國海軍各航母。

美軍現役F-18F「超級大黃蜂」戰機。（圖/美國太平洋司令部）

相對無強敵環繞的丹麥，空軍主力戰機為F-16A型（F-16 Fighting Falcon），目前仍有33架服役中，2016年在考量整體戰力升級下，砸下約30億美元（約900億台幣）的經費，一口氣訂購了27架F-35A新型戰機，預計能在2021至2027年之間陸續交付使用，藉此此代40年前就投入服役的F-16戰機機隊。

(中時電子報)

文章來源：Denmark backs Lockheed Martin's F-35 for $3 billion fighter jet deal

文章來源：Boeing loses case against Denmark over fighter jet deal

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