越捷航空來台三週年開六條航線 居領先地位

越捷在台營運三週年，越捷商業部總監阮青山致詞。（圖/越捷提供）

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越捷表揚台灣區績優代理商。（圖/越捷提供）
越捷來台三周年慶晚會以生動熱舞開場，象徵連接台越的「Sky Connection」計畫，邁入嶄新里程碑。（圖/越捷提供）

Vietjet越捷航空昨（27）日慶祝連接台灣與越南三週年，以經營六條台越往返航線，成為從越南飛至台灣最多航點的航空公司。六條航線包含台北—胡志明市/河內、台中—胡志明市，台南—胡志明市，以及高雄—胡志明市/河內航線，滿足區域間漸增的旅遊與商務需求。越南駐台經濟文化辦事處代表陳維海，以及台越兩地仕紳皆於台北參與慶祝晚會。

越捷2014年12月12日以台北—胡志明市航線，開通連接台灣與越南的第一條航線，目前以每日兩班營運。響應台灣政府的新南向政策，越捷也陸續開通其他五條航線，包含2016年6月開通每週五班台南—胡志明市航線；2016年10月開通每日兩班台北—河內航線；2016年12月每日一班高雄—胡志明市航線；2017年1月開通每日一班台中—胡志明市航線；2017年10月開通每週五班高雄—河內航線。

越捷不僅以超值的票價，為數百萬名旅客帶來更多的飛行機會，也在台灣參與了各式文化與娛樂活動，包含亞太文化節、國際熱氣球嘉年華、中秋節、高雄旅展等。

越捷航空副總經理阮氏翠萍表示：「台灣的繁華城市、壯麗的自然景觀、豐富的文化與美食，已讓台灣成為東南亞地區，尤其越南，廣為人知的旅遊景點。自越捷開通台北—胡志明市的首航以來，越捷已載運超過100萬名往返台越兩地的旅客。我們今天很驕傲地成為經營最多台越航線、每週52班的越南航空公司。透過我們持續擴張的航線網絡，未來我們將提供往返兩地的旅客與商務人士更多且更好的服務。」

致力於成為「消費型航空（Consumer Airline）」，越捷持續開通新航線、添購全新飛機、投資現代科技，並以更多附加服務和產品滿足所有客戶需求。越捷是一家開拓性的航空公司，以各種驚喜促銷與娛樂活動深受許多人的喜愛。越捷也以高品質服務、超優惠票價與多元化艙等，使旅客享有愉快飛行體驗、舒適座位、美味餐飲、親切機組人員等。

(工商)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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