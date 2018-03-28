大雪山鳥況絕佳 攝影界讚譽鳥類天堂

2017大雪山賞鳥大賽，拍攝者劉良力捕捉到雌雄黑長尾雉散步畫面。（東勢林管處提供）

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2017大雪山賞鳥大賽，國外隊拍攝者黃雪茹巧遇黑長尾雉。（東勢林管處提供）
台灣帝雉（黑長尾雉）常見於大雪山林道。（東勢林管處提供）
青背山雀為台灣特有亞種鳥類，在大雪山可聽到牠悅耳且富變化的鳴叫聲。（東勢林管處提供）
八仙山的天籟步道頗負盛名，兒童連假期間開放12歲以下兒童免費暢遊。（東勢林管處提供）
大雪山小神木步道的紅檜巨木高聳參天，樹高38公尺，樹圍達9.8公尺，樹齡超過1000年。（東勢林管處提供）

大雪山以林相豐富、鳥況絕佳聞名，為推廣野鳥之美，東勢林管處舉辦「2018大雪山飛羽‧風情萬種賞鳥大賽」系列活動，其中「林道淨山活動」已額滿，將在世界地球日號召民眾以行動愛護環境，4月27日至28日的「賞鳥大賽」尚有名額，歡迎有興趣的民眾報名參加。

大雪山森林植物生態豐富，提供野生動物良好棲地，為中部登山的熱門景點，更是國內外知名的賞鳥勝地。東勢林管處指出，台灣有27種特有種鳥類，過去7屆賞鳥大賽共記錄25種，56種特有亞種亦紀錄50種，114種保育類則紀錄到50種，顯見大雪山區域鳥況絕佳。

東勢林管處表示，藉比賽型態，結合民間力量，進行賞鳥調查，以建立大雪山的鳥類生態資料。今年賞鳥大賽將在4月27日至28日登場，尚有名額可報名，有興趣的民眾可洽台灣野鳥協會，盼觀賞到的鳥類種類與數量再創新高。

春暖花開季節，大雪山、八仙山林木已吐新芽換新裝，台灣杜鵑與森氏杜鵑綻放紅粉白相間的花朵，漫步林中偶遇青背山雀、台灣帝雉、冠羽畫眉、台灣藍鵲等嬌客。為鼓勵家長於兒童連假陪伴孩童從事戶外活動，東勢林管處優惠12歲以下兒童免費暢遊大雪山、八仙山，並推出

(中時)

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