香取慎吾化身塗鴉藝術家！大片彩牆宣傳「香港藝術月」

香取慎吾化身塗鴉藝術家宣傳香港。（香港旅遊發展局提供）

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中時電子報
／整理報導

今春來香港，「藝」想不到驚奇等著你！香港旅遊發展局為宣傳三月份的香港藝術月，特別邀請日本巨星兼新晉國際藝術家香取慎吾來香港為他的首件海外藝術作品進行揭幕儀式。香取慎吾的作品名為《大口龍仔》，是一幅大型的彩繪塗鴉，畫作位於中環至半山自動扶手電梯旁─蘇豪區些利街的牆面，牆上還有他的名字＃香港慎吾アート，勢必成為全新打卡熱點。

香取慎吾的作品名為《大口龍仔》，是一幅大型的彩繪塗鴉。（香港旅遊發展局提供）

談到這次的合作，香取慎吾表示︰「大約20年前，我首次來香港拍攝電影，自此被冠以『大口仔』的綽號。今天我很高興再次回到這裡，希望自己就像龍一樣，透過我的藝術作品為香港人及世界各地的旅客帶來活力！」

2017年6月，香取慎吾在中環拍攝人氣日本電視節目期間，被區內濃厚的藝術氣息和百花齊放的街頭藝術深深吸引，促使他選擇中環創作其首個壁畫作品。他於今年3月24至27日「香港藝術月」期間來港，花了三個晚上的時間，完成《大口龍仔》的創作，這是他在日本以外的首件公共藝術作品。香取慎吾繪於日本青森市津輕鐵道列車車廂的公共藝術品，也吸引了無數旅客遠赴當地一睹風采。

日本明星香取慎吾。（香港旅遊發展局提供）

香取慎吾創作的《大口龍仔》位於「舊城中環」（中環些利街與荷李活道交界），並將作長期展出，為該區豐富的街頭藝術增添又一亮點。除此之外，香港旅遊局將繼續透過其官方網站、社交媒體平台及短片推廣「舊城中環」區，介紹香取慎吾的藝術作品，鼓勵世界各地的粉絲和旅客以#hkshingoart或＃香港慎吾アート在社交媒體平台上分享相片。

(中時電子報)

「香港旅遊發展局」官網
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