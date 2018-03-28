新穎募兵手法？ 中共陸軍航空兵出現武裝直升機夫妻檔

2018年03月28日 17:14 中時電子報 喻華德

「性別平等」一直是社會學所關注的議題。今年1月，中華民國陸軍航空第602旅攻擊第一作戰隊誕生了首位AH-1W「超級眼鏡蛇」攻擊直升機的女性射手陳品棻中尉。而今日大陸央視揭露中共中部戰區陸軍第81集團軍陸航第81旅出現直19武裝直升機「夫妻檔」。

中共陸航出現直19武裝直升機夫妻檔。（圖/大陸央視軍事紀實 107年3月28日）

據大陸央視「軍事農業」頻道節目《軍事報導》微信公眾號今日發佈預告，「看誰先當上機長」，是宋佳和妻子蒲玉婷向對方下的「挑戰書」，看似帶著火藥味誓不服輸的氣勢，卻掩蓋不了專屬於小倆口的那份甜蜜。如今，蒲玉婷已經懷胎近7個月了，而有飛行任務在身的宋佳沒有辦法每天陪在她的身邊。每天固定一通電話，他們以最平凡的方式訴說著對彼此的牽掛。

中共陸航夫妻檔。（圖/大陸央視軍事紀實 107年3月28日）

中共陸航夫妻檔。（圖/大陸央視軍事紀實 107年3月28日）

共軍的春季訓練正進行得如火如荼，每一名飛行員都全力以赴，不甘落後，科班出身並且一向飛行技術精湛的宋佳也不甘心落後，但在難度係數較高的對地突擊課目中，他遇到了棘手的問題。大陸央視「軍事農業」頻道節目《軍事報導》今晚將以中共中部戰區陸軍第81集團軍陸航第81旅的飛行員宋佳的訓練過程為主軸，報導讓宋佳在訓練中倍感壓力的部分，以及他如何克服難關完成任務的過程。

中共陸航夫妻檔。（圖/大陸央視軍事紀實 107年3月28日）

直19武裝直升機。（圖/大陸央視軍事紀實 107年3月28日）

據中航工業哈爾濱飛機集團官網資訊，直19型攻擊直升機是的單旋翼、涵道尾槳、固定式起落架的縱列式輕型雙發動機武裝直升機。該型機配備先進的綜合航電系統和火控系統，可攜帶「天燕-9」空對空飛彈、「藍箭-9」空對地飛彈、57公釐火箭(發射器為18聯裝)、12.7公釐機槍莢艙等多種武器。主要用於攻擊敵方戰車、裝甲車、堅固工事等地面目標，為友軍地面部隊提供直接火力支援，還可用於攻擊敵方直升機等低空飛行目標，參與奪取超低空制空權，為友軍直升機護航。該機具有在野戰後勤和複雜戰場環境下遂行多種任務的能力，具有晝夜間作戰能力。

(中時電子報)