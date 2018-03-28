英3歲女童失踪11年近億調查費用罄 政府：繼續撥款

2018年03月28日 17:15 中時 蔡致仁

英國3歲女童瑪德琳‧麥凱恩於2007年5月在葡萄牙一個度假村被拐失踪，事發11年仍然音訊全無。英國倫敦都會警隊自2011年展開獨立調查，過去7年已耗費納稅人1100萬英鎊。然而調查經費將於本月耗盡。英國內政部27日表示，會繼續撥款支持調查。

據英國廣播公司（BBC）報導，負責這項調查行動的警員原本有29人，到2015年時減至4人。英國當局早在2017年10月同意由當月起，每6個月投入15.4萬英鎊作調查經費，至今年3月底為止。2017年5月是瑪德琳失踪十週年，警方表示已經調閱共4萬份文件，並曾調查600多名人士。英國內政部現決定繼續撥款進行調查。

瑪德琳在2007年失踪，當時年僅3歲。她的父母報警稱，女兒在租住的度假屋裡忽然消失不見。案件在一開始鎖定一位在葡萄牙的英國商人，但兩個星期後，警方將目光對準瑪德琳的父母，懷疑瑪德琳的母親為了外出與朋友到度假村外吃飯，對女兒使用鎮靜劑，因過量而導致死亡，而瑪德琳的父親則幫助隱瞞真相並掩藏屍體。

麥凱恩夫婦表示一直在承受不白之冤，在經歷了10個月的指責後，麥凱恩夫婦終於收到了葡萄牙檢察官撤銷其嫌疑犯的身份認定。瑪德琳的父母相信自己的女兒仍然活著，他們曾在2008年初表示同意考慮將瑪德琳的故事拍成影片。

英國蘇格蘭場副局長馬克羅尼表示，將不遺餘力地搜尋每一個可能的線索，針對所有疑點展開全方位的調查，不過無法保證這些問題會立刻有結果。據悉，葡萄牙警方將和英國警方一道展開聯合搜索。

(中時)