從舉牌妹到女一 吳宗憲最愛女星迷人長腿

安心亞（左起）、吳宗憲、王月、莊凱勛、柯佳嬿。（圖片提供：TVBS）

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吳宗憲（左）與安心亞一起主持《我要當女一》。（圖片提供：TVBS)
柯佳嬿（左）與莊凱勛一起錄影《女一》。（圖片提供：TVBS)

大S癲癇發作送醫，原訂今出席TVBS 《我要當女一》選秀節目，也在錄影前一天臨時取消，記者會上吳宗憲表示，自己與S家的人很有緣份，前幾天才跟小S通過電話，原以為今天活動中可以看到大S，卻沒想到她身體不適沒法來，雖然感到有點小遺憾，但也真心希望她能早日康復。雖然大S沒法出席今天的活動，但製作單位也請來柯佳嬿站台，吳宗憲表示，演藝圈的機會要靠自己去爭取，像當年安心亞只是綜藝節目裡的「舉牌妹」，柯佳嬿也是默默努力後，才有機會變成8點檔的女主角，藉此鼓勵女學員要抱持對於夢想的渴望。

柯佳嬿因演戲奪下金鐘最佳女主角獎，吳宗憲笑虧柯佳嬿：「就是因為她的努力，才可以得到金鐘獎及坤達的肯定！」而柯佳嬿也不忘傳授女學員們演戲的訣竅：「演員自己的狀態很重要，如果你是自在舒服的話觀眾也感受的到，我覺得大家不要太拘泥於劇本上，讓自己是最放鬆的狀態到現場。」而金鐘視帝莊凱勛表示：「表演中誠實跟相信最重要，如果連對自己做的事都心存懷疑的話，那你也說服不了別人。」

導師王月說：「每個人都可以是很好的演員，表演一定有專業的課程可以學習，演員都是經過訓練的，不管最後留下來的是誰，我都希望大家可以經由這個節目接觸到表演，所有的表演都是從生活中做出發，非常開心有這樣的節目可以關注到表演這一塊。」

(中時)

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