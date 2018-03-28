電影《噤界》特映券 贈票活動

2018年03月28日 17:27 中時電子報 中時電子報

約翰卡拉辛斯基編導，與妻子愛蜜莉布朗首次幕前合作的電影作品。

規則1：絕對不能發出任何聲響

規則2：絕對不能離開指定路徑

規則3：亮紅燈就快跑

獵殺他們的怪物無所不在，根本無處可逃，保持安靜是生存唯一法則，牠們無法聽到你，就無法追捕你。

【噤界】首支預告-4月4日 沉默生機

◎活動辦法：

1.在本網頁下方留言版(是網頁！是網頁喔！)留言：「《噤界》4月4日沉默生機」

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2.贈票獎項：特映券2張

3.特映時間：4月2日(一)晚上9點

4.特映地點：國賓影城@台北微風廣場 (台北市復興南路一段39號7樓)

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◎ 得獎公佈：3/30(五)下午2點。得獎名單公布於本網頁，恕不另行通知。

領票時間：3月日30下午2點起至3月31日，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2574，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2574領取。

未於規定時間領取，視同棄權。

(中時電子報)