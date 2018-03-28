經典風火輪小車進飯店啦！讓房客大玩解謎闖關

長榮鳳凰酒店（礁溪）推出「風火輪迷航」住房專案。（長榮鳳凰酒店礁溪提供）

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「鎮江黑醋豚肉」。（長榮鳳凰酒店礁溪提供）
「口水雞」。（長榮鳳凰酒店礁溪提供）

長榮鳳凰酒店（礁溪）首度與HOT WHEELS風火輪小汽車授權合作，推出「風火輪迷航」春季住房專案，規劃出串連異次元空間的懸疑故事，在一連串邏輯推理、顏色配對的闖關活動中，讓房客達成找回愛車的終極目標。

賓客在飯店內無論是解謎闖關卡、風火輪小汽車展示車牆，隨處皆可見百款以上的小汽車蹤影，是其品牌收藏者不可錯過的解謎遊戲，分別有「邏輯拼圖」、「牛頭馬面的數字」、「在鳳凰藝廊的交通規則」、「車手的觀察力」等關卡，以實境解謎遊戲置入酒店空間，隱藏4處的迷點符號以車身表示，難易度適中，適合親子相伴進行；而最終解謎處位於3樓的「藏寶箱」，需解開4位數密碼才可過關。

遊戲中充分利用HOT WHEELS 風火輪小汽車造型、顏色與號碼的特殊之處融入謎題之中，除了考驗解謎者的觀察力外，眼尖的收藏家在展示中亦可發現數款全球經典限量的HOT WHEELS 風火輪小汽車。

此外，若選擇1泊2食，晚餐就能到桂冠自助餐廳享用Buffet，而近期該餐廳正好有東京米其林2星「桃之木」來台客座8道鎮店米其林餐點，都在餐檯上讓賓客暢快吃到飽，不可錯過的有「鎮江黑豚肉」、「口水雞」、「麻辣炒鴨舌」、「乾炒茄子」等名菜。「桃之木」是東京首獲米其林2星的中餐廳，由料理長小林武史領軍，以中菜為體、西菜為用，創造許多中式口味，西優雅餐的料理。

「風火輪迷航」住房專案時間為即日起至6月20日止，1泊1食每房8000元起，2食則是每房9000元起。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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