CoCo店員揭密！私心推薦TOP5出爐 網讚：芋頭牛奶超好喝

CoCo除了招牌珍奶之外，店員透露其實還有不錯的選擇。（圖／FB@CoCo都可）

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中時電子報
廖宇綺、編輯/

最近手搖飲掀起熱潮，有許多人都想知道到底要點什麼才最好喝，而在社群網站Dcard上，也出現了在各家品牌服務的店員揭密，告訴大家必喝的熱門飲品，這次就整理出CoCo店員私心推薦的五款，假如你很久沒喝CoCo，不妨給以下排行榜一個機會！

▍5、芋頭牛奶 ▍

店員透露這款只做中杯的，芋頭是新鮮大甲芋頭去熬煮的，除非是螞蟻人不然建議喝無糖就好，因為加糖下去真的非常甜，下面更有網友留言大讚，直呼「芋頭牛奶 超推」。

Tabemono Nado 食べ物など（@tabemononado）分享的貼文 張貼

▍4、奶茶雙重奏/牛奶雙重奏 ▍

過去北部有「三兄弟」是珍珠、布丁、仙草，後來全部改為「雙重奏」，只有珍珠跟布丁，價格不變但也不會虧，因為料真的給的多的很實在，而也有網友透露中南部其實還有奶茶三兄弟，目前似乎只有北部沒有。

（圖／翻攝自Dcard）

▍3、鹿耳島烤奶茶/珍珠烤奶（New) ▍

喝起來類似烏龍奶茶的味道，店員推薦這款還蠻好喝的，加珍珠更棒更有口感，而下方也有網友留言大讚，直呼「超愛鹿耳島珍珠烤奶，可以連喝3天」。

魚香（@toastontop）分享的貼文 張貼

▍2、珍珠紅茶拿鐵 ▍

與珍奶不同，拿鐵是加牛奶的，喝起來更為滑順，冰飲的話糖是加果糖，如果是點熱飲的話是加入砂糖，建議可以點熱飲比較香比較好喝。

Meteor Fish（@meteorfish）分享的貼文 張貼

▍1、百香雙響炮 ▍

裡頭的料有珍珠及椰果，是大人小孩都愛喝的飲品，店員也建議如果想要喝酸一點的話，可以選擇無糖，想喝酸酸甜甜的口感的話，可以告訴店員「鮮百香」要多一點。

(中時電子報)

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