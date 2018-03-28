網路揪團火拚混血兒挺友攜槍摔傷

賴嫌躲避台中市警方圍捕不慎將菲律賓UNITED DEFENSE廠半自動步槍及制式子彈15發掉落在摩鐵隔壁的民宅內。（張妍溱翻攝）

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林嫌擁槍自重被警方盯上，員警至林嫌龍井區住處搜索，查獲2把改造手槍及子彈5顆。（張妍溱翻攝）

台中市龍井區林姓男子擁槍自重在網路「揪團」火拚，日前於沙鹿某汽車旅館與網友會合，警接獲線報前往圍捕，與林嫌住同房的中日混血賴姓男子嚇得跳窗逃逸，他隨身攜帶的菲律賓UNITED DEFENSE廠半自動步槍及制式子彈15發掉落民宅；並在林嫌住處搜索查獲2把改造手槍及子彈5顆，將2人依違反槍砲彈葯刀械條例法辦。

偵四隊副隊長詹典儒指出，賴嫌發現警方準備攻堅從摩鐵窗戶往外跳頓時，失足摔落隔壁民宅遮雨棚，再踩踏停在路旁民眾私車造成車頂凹陷，最後因腳踝骨折遭警方逮捕；賴嫌向警方供稱，當時在摩鐵房間內吸毒打發時間，沒想到竟遇到警方圍捕林嫌誤以為自己也被盯上才驚慌逃竄為減輕負擔將帶來的槍掉丟在民宅。

根據了解，有槍砲、毒品、竊盜等前科43歲林嫌擁有2把改造手槍，與人發生糾紛，但自知寡不敵眾於是在網路「揪團」，遇到認識不久住台北市有槍砲、毒品、詐欺等前科的35歲賴嫌「阿莎力」答應，當天晚上賴嫌攜帶1把菲律賓製半自動步槍及子彈，搭車南下在汽車旅館與林嫌會合準備與對方火拚。

警方表示，警方長期鎖定擁槍自重的林嫌，當天跟監到沙鹿區某汽車旅館確認其房間後發現一名長相清秀的男子進入林嫌房間，立即展開攻堅，順利制伏林男，當場並查扣1把改造手槍。另一名正在休息的賴嫌警覺到警察上門，嚇得攜槍從2樓窗戶跳往隔壁民宅逃逸。警方獲報一舉查獲槍、子彈及時制止一場黑道火拚。

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(中時)

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