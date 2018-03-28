北影「一對一工作坊」將開跑 如何寫劇本、提案來這邊

2018年03月28日 17:32 中時 徐桐炘

2018「國際提案一對一工作坊」由文化部影視及流行音樂產業局主辦、法國在台協會協辦、法國南特三洲影展與台北電影節聯合執行，由南特三洲影展選派國際資深講師，傳授電影從劇本、提案到國際發行與銷售等各個環節的經驗與訣竅，今年除了延續去年大受好評的劇本三階段追蹤診斷，也會在第三階段增加國際銷售的指導，讓每部參與工作坊的企劃案在面對國際市場能有更充分的準備。

該活動成果豐富，自2015年首次舉辦，首屆工作坊的學員陳宏一導演與魏瑛娟製片，其企劃案《恐怖的並不是愛情》於2016年拍攝完成並更名為《自畫像》，入選第46屆鹿特丹國際影展「大銀幕獎」正式競賽片。同樣是首屆學員的廖克發，其提案《波羅蜜漫長的飄香等待》，更名為《波蘿蜜的愛》目前亦如火如荼的籌拍中。

曾經參與「國際提案一對一工作坊」的導演還包括姜秀瓊、許肇任、施立、陳敏郎、徐漢強、柯貞年等，製片則有李耀華、黃茂昌、張筑悌、塗翔文、賴珍琳，2017年入選提案《大餓》，則獲得文化部106年度第2梯次國產電影長片輔導金，向大銀幕跨出長足的一步；2017年的《藍太陽》企劃案入選富川奇幻影展「It Project」創投會議，開始在國際市場展露頭角。

工作坊分為三階段，學員報名入選後需參與三階段所有課程，第一階段自2018年7月8日至13日，內容主要針對學員的電影企劃案和劇本，從製作、發行等不同角度切入進行一對一專業指導，以及提案技巧訓練等一系列完整課程。第二階段則聚焦於劇本的後續追蹤及診斷，並在第三階段加入國際銷售的指導，期許透過為期半年的調整，大幅提升劇本的完成度與國際合製的可能性。

「國際提案一對一工作坊」從3月28日(三)起開放報名，5月1日(二)截止，並將於4月10日(二)晚間7點舉行唯一一場說明會，邀請歷屆學員介紹工作坊、分享經驗與報名時的準備功課，歡迎踴躍參加，

(中時)