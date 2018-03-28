飄洋過海只與你相遇 新住民王莉簽書義賣助新二代

王莉28日在二林育德國小舉辦《飄洋過海．只為與你相遇》簽書義賣會，獲得熱烈迴響。（鐘武達攝）

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王莉（右五）28日在二林育德國小舉辦《飄洋過海．只為與你相遇》簽書義賣會，獲得各界熱烈迴響。（鐘武達攝）

飄洋過海，只為與你相遇！王莉從大陸嫁到台灣，在多所偏鄉小學美術社團指導繪畫創作 ，今年獲選移民署「築夢計畫」第1名，她將自己與新二代的繪畫作品集結成畫話集並義賣，所得將作為彰化偏鄉新二代藝術紮根基金。

簽書義賣會28日在二林育德國小溫馨登場，校長方啟陽、移民署彰化站主任林元中、縣議員陳一惇、吳淑娟、謝彥慧服務處主任謝淑如、立委洪宗熠服務處主任洪騰明等各界都紛紛掏錢認購響應，王莉感動說，畫冊是她生命中最美好最珍貴的記憶濃縮，希望能夠拋磚引玉，匯集大家的力量對偏鄉教育投注心力。

王莉是大陸湖北武漢人，畢業於江漢大學美術系，18年前與到大陸習醫的先生相識，婚後因夫家遭逢變故毅然與先生回到彰化大城定居 ，來台繼承翁婆的養雞事業，暫時放下畫筆。

幾年前，她將昔日畫作分享到部落格，結果意外獲得好評與鼓勵，因緣際會加入畫會、參加畫展，也應邀到二林鎮育德等偏鄉小學指導小朋友，從此重拾畫筆彩繪自己。

王莉說，兒子認為她之所以會嫁到台灣，就是「就是為了與我相遇」。這個註解，也成就了這次畫展的主題。

(中時)

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